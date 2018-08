Barum rallye přilákala hvězdu WRC! Bude bojovat s Kopeckým

Španěl Daniel Sordo bude hlavní hvězdou Barum Czech rallye Zlín. Tovární jezdec Hyundaie startuje převážně v závodech mistrovství světa, příští týden se ale na jihu Moravy představí v soutěži, která bude součástí evropského a českého šampionátu. Sordo pojede v okolí Zlína s vozem specifikace R5 a bude se snažit na domácích tratích porazit zejména piloty vozů Škoda Fabia v čele s továrním jezdcem mladoboleslavské automobilky Janem Kopeckým.

"Pro nás je to velká čest. Jakýkoliv dobrý jezdec, který přijede do Zlína a mluví poté o rallye, tak je to pro nás dobrá vizitka," řekl ředitel soutěže Miloslav Regner ČTK na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Myslím si, že souboj s Honzou (Kopeckým) bude hodně zajímavý. Náš jezdec ale Barumku jel hodněkrát a šestkrát ji vyhrál. Auto mají vyladěné dobře a pořád si myslím, že škodovka hraje v R5 prim. Věřím, že Honza obhájí vítězství, i když to pro něj bude nebezpečný soupeř," uvedl Regner a dodal, že do boje o triumf ve 48. ročníku rallye by měl zasáhnout i lídr ME Alexej Lukjaňuk z Ruska.

Lákadlo pro fanoušky

Barum rallye se každoročně pyšní velkou návštěvností, start Sorda zájem fanoušků ještě zvyšuje. "Podle ohlasů, které máme, přijede více diváků. Více lidí se o rallye zajímá a někteří říkají, že se po letech přijedou na Barumku podívat, aby viděli, co dokáže zajet tak kvalitní jezdec mistrovství světa na úplně neznámé trati. Pokud mu tedy auto pojede," podotkl Regner. Sordo je před víkendovou Německou rallye pátý v průběžném pořadí MS.

V hlavní části Barum rallye se představí 138 posádek z 26 států, mezi kterými je 35 vozů pro kontinentální šampionát nejvyšší specifikace R5. Na přání promotéra dostal startovní číslo 1 Lukjaňuk, Kopecký pojede se čtyřkou a Sordo s pětkou. Závodní pořadí ale určí výsledky kvalifikační rychlostní zkoušky, po které si budou elitní jezdci výchozí pozici vybírat.

Pořadatelé pro jezdce připravili trať s 15 rychlostními zkouškami o celkové délce 213 km. "Celá Barumka je ve stylu posledních let. V pátek vše odstartuje večerní rychlostní zkouškou s cílem kolem půlnoci, po které plánujeme i ohňostroj. Celkově jsou v rychlostních zkouškách jen drobné změny," řekl Regner. V programu ale chybí oblíbená erzeta Pindula, která byla vyřazena s ohledem na výskyt afrického moru prasat. "Na řadě míst je tam zákaz vstupu. Podle některých fanoušků je to nosná páteř Barumky, ale jsem si jistý, že jsou v programu další pěkné vložky," dodal Regner.