Český fotbal čeká velký odchod. Populární "Rosa" se loučí s kariérou

Kariéru ukončil už v zimě, teď se ale rozloučí přímo na hřišti. Fotbalista Tomáš Rosický si na druhou červnovou sobotu pozval kamarády a známé, aby udělal symbolickou tečku za svou bohatou kariérou. Při velké slávě nebudou chybět vedle populárního Rosy ani velká jména, s nimiž si kdy zahrál. Účast přislíbili třeba Cesc Fabregas nebo Mathieu Flamini. "Moc se těším. Přípravy byly velmi náročné. Odměnou snad bude skvělý zážitek pro všechny," řekl sám "malý Mozart".

Má za sebou skvělé výsledky a výkony. I přesto, že jeho kariéru zhatila řada zranění. Na fotbalových trávnících rozdával radost v Německu či Anglii. V Čechách ho odkojila Sparta, kde svou hráčskou pouť i ukončil. Teď se na jím milované Letné bude konat jeho "poslední zápas".

Sám Rosický i jeho spolupracovníci pojali rozlučku opravdu velkolepě, a tak nebude chybět řada zajímavých atrakcí. "Rozlučka Tomáše Rosického si zaslouží důstojné kulisy a ty se nám, věřím, podařilo zajistit. Některé z atrakcí jsou určeny pro fanoušky na stadionu, jiné budou k dispozici všem, kteří se v sobotu budou kolem Generali Areny pohybovat," řekl jeden z organizátorů Tomáš Křivda na webu Sparty.

Fotbaloví příznivci se mohou těšit například na výstavu unikátních dresů ze všech angažmá, kterými Rosický prošel, nebo na drobné dárky. Třeba paruky ve stylu Mozarta, které si budou moci obléknout v hledišti na počest Rosického dlouholeté přezdívky "malý Mozart".

Kdo do sparťanské arény zavítá, neměl by rozhodně litovat. Účast totiž přislíbila řada vynikajících fotbalistů. Vedle české elity, k níž se řadí Pavel Nedvěd, Karel Poborský či Milan Baroš, se mají objevit i zahraniční hvězdy.

"Můžu prozradit tři jména, u kterých Tomáš opravdu chtěl, aby tady za každou cenu byla. Jde o zálohu, která byla podle jeho slov ta nejlepší, ve které kdy hrál. Tvoří ji Cesc Fabrega, Mathieu Flamini a Aleksandr Hleb. Udělalo mu obrovskou radost, když všichni tři potvrdili účast. Tomáš si ale pochopitelně váží všech, kteří dorazí a budou v ten velký den s ním," prozradil Křivda.

A neopomněl zmínit, že si Rosický některá jména nechal až na poslední chvíli. Na Letné se tak zahraničních superstars možná objeví ještě víc. Jisté je jen to, že nedorazí Thierry Henry a Mesut Özil, kteří museli kvůli reprezentačním povinnostem odmítnout.

Překvapení se navíc zřejmě chystá i pro samotného "Rosu". "Chceme, aby úplný závěr přinesl Tomovi i fanouškům pozitivní emoce. Částečně je to v tuto chvíli tajemství i pro Tomáše. Budeme rádi, pokud návštěvníci zůstanou na svých místech i po konci zápasu, abychom si to všichni společně užili," vyzýval fanoušky Křivda.

Ať už to dopadne jakkoliv, rozlučka by to měla být důstojná. "Moc se těším. Přípravy byly velmi náročné, ale pevně věřím, že odměnou bude skvělý zážitek pro všechny zúčastněné hráče a především pro fanoušky," zadoufal na závěr Rosický. Snad se mu jeho sbohem opravdu vydaří.