Bayern si zastřílel proti Mohuči a dál stíhá vedoucí Lipsko.

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili ve 3. kole německé ligy Mohuč 6:1 a mají nadále dvoubodovou ztrátu na vedoucí Lipsko. Zatímco v předchozích dvou zápasech nastřílel všech pět branek bavorského velkoklubu Robert Lewandowski, tentokrát se prosadilo šest různých střelců včetně polského kanonýra.

Obhájci titulu nevstoupili do zápasu ideálně, už v 6. minutě si na centr naskočil Jean-Paul Boetius a hlavou poslal Mohuč do vedení. Bayern ale ještě do přestávky otočil skóre, poté co se akrobaticky prosadil Benjamin Pavard a po něm v nastaveném čase z přímého volného kopu David Alaba.

Domácí navýšili vedení v 54. minutě díky hlavičce Ivana Perišiče a na něj o deset minut později navázal Kingsley Coman. Čtvrt hodiny před koncem vypálil Lewandowski a šestým gólem v sezoně oslavil nedávné prodloužení smlouvy, diváky v Allianz Areně krátce na to potěšil i Alphonso Davies.

Bayern vysokou výhrou navázal na poslední vzájemné utkání obou celků na jaře, kdy rovněž na domácí půdě zvítězil 6:0.