Weber Kazachy nepodceňuje. Jaké jsou zbraně soupeřů Boleslavi?

Po dvou letech se fotbalisté Mladé Boleslavi představí ve 2. předkole Evropské ligy. Ve čtvrtek doma rozehrají úvodní zápas proti Ordabasy Šymkent. Trenér Jozef Weber vnímá aktuálně čtvrtý celek kazašské ligy jako velice kvalitního protivníka, kterého by Středočeši v žádném případě neměli podcenit.

"Moc se na to těšíme. Přípravu jsme nepodcenili. Přiznám se, že jsem se byl podívat na první utkání (v Kazachstánu). Viděli jsme několik utkání Ordabasy v televizi, asi tři ligové. U nás to asi nepadne na úrodnou půdu, ale soupeř je kvalitní. Zrovna jsem viděl utkání Astany s Ordabasy, podle mě ta úroveň utkání byla velmi dobrá, nemyslím si, že by byla horší než v naší lize," řekl na tiskové konferenci Weber.

"Určitě z toho soupeře máme respekt, soupeř je to kvalitní a má tam kvalitní zahraniční hráče. Doufám, že mi to Puďa (Daniel Pudil) potvrdí, že jsem se snažil hráče přesvědčit, že v nikom z nás by nemělo být ani procento toho, že bychom měli někoho podcenit, a tohohle soupeře už určitě ne," uvedl osmačtyřicetiletý kouč.

Na hře Šymkentu ho upoutalo několik aspektů. "Zaujala mě obranná trojka. Hrají v trochu jiném rozestavení, na tři pět beků podle vývoje utkání. Všichni tři stopeři jsou velice dobří. Myslím, že tam je jeden reprezentant (Erlanov), výborný je středový argentinský hráč (Fontanello), nebezpeční jsou vepředu. Jak brazilský hráč (Paulo), tak myslím, že tam je domácí reprezentant (Ščjetkin). V tomhle jsou opravdu silní," prohlásil Weber.

"Střídají čtyři pět cizinců plus pět domácích hráčů, mají to dobře promixované. Co jsme měli možnost konzultovat s hráči, kteří tam před nějakou dobu působili, například Pavel Černý, tak mužstvo výrazně posílilo. Nechtěl bych tady házet alibi, ale opravdu mají kvalitní hráče. Nakonec jsme se s Danem a Márou (Matějovským) o tom bavili a sami byli překvapení kvalitou těch hráčů," konstatoval bývalý trenér Bohemians 1905 a Karviné.

V Šymkentu působí i bosenský záložník Mirzad Mehanovič, který v minulosti hrál za Středočechy a v české nejvyšší soutěži odehrál 54 duelů, v nichž vstřelil 11 branek. "Ptal jsem se Murise Mešanoviče, který pochází ze stejné země, takže v nějakém kontaktu byli, už když bylo losování. Vím, že mezi nimi probíhalo nějaké hecování. Nakonec Murzin chviličku působil v Boleslavi jako dorostenec, takže asi má o motivaci postaráno," řekl Weber.

Své svěřence motivoval i tím, že díky boji v evropských pohárech mají velkou šanci se mediálně zviditelnit. "Pro většinu hráčů to bude pohárová premiéra. Je potřeba v nich probudit pohárovou touhu, abychom se někam posunuli. V médiích se o nás - a to nemyslím nijak špatně - moc nepsalo, a to oprávněně. Média víc zajímá Plzeň, Slavia, Sparta," prohlásil Weber.

"Klukům jsem říkal, že i pro nás to je šance, abychom se trochu zviditelnili. Ten pohár je opravdu nadstavba a uděláme všechno pro to, abychom v Evropě byli úspěšní," dodal.