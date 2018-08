Fotbal nezanikne, ale v ohrožení je, myslí si Pavel Horváth

Amatérský fotbal v ohrožení. Tak zněl název kulatého stolu, u něhož se odborníci zamýšleli, proč ubývají v Česku fotbalisté, mládež nesportuje a na vesnicích končí kluby činnost. Jedním z nich byl i bývalý český reprezentant Pavel Horváth.

Účastník mistrovství Evropy 2000, hráč Sparty, Slavie, Plzně, Sportingu Lisabon, Galatasaray Istanbul. Jak takhle kariéra pasuje k amatérskému fotbalu?

Nerozděloval bych fotbal na profesionální a amatérský, protože profesionální z amatérského čerpá a bude čerpat vždycky. Talenti musí někde vyrůst, a jestliže není v dobré kondici, tak se to projeví i nahoře.

Takže souhlasíte s tím, že je v ohrožení?

V nějakém bude. V dospělé kategorii a na úrovni reprezentační se hodnotí podle výsledků a ty nemáme, jak bychom očekávali. Hledáme proto důvody, proč nepřicházejí. A objevujeme je už od pralesních lig, vesnic, menších měst. Fotbal je takový fenomén, že nezanikne úplně, ale je varování, že ztrácíme hráče, ruší se kluby.

Na vesnici je fotbal i společenskou záležitostí? Vnímáte to tak i vy, pražský rodák, který vyrůstal ve Spartě?

Mám spoustu známých a vím, co fotbal pro vesnici znamená. Všiml jsem si, že na ní sport všeobecně táhnou starší ročníky a mladší generace už nedochází. Nadšenců ubývá, lidé jsou pohodlní, hledají důvod, proč si nejít zasportovat. A bohužel výmluvy snadno nacházejí.

Na nejnižší úrovni netrpí jen fotbal, ale i další kolektivní sporty. Když se semknou ke společnému programu, mohou si pomoci?

Jednoznačně. Najdou se lidi, kteří mají k tomuto tématu co říct, pokud budou chtít najít společnou cestu, nevidím překážku, proč by se nenašla. Dětí se rodí pořád dost, když politici a vedení sportovních organizací pomohou, talenti se znovu prosadí.

Na Islandu je zavedena pro děti povinná gymnastika. Zaujalo vás toto opatření?

Slyšel jsem to poprvé, je to určitě podnětný nápad. Nesouhlasím ovšem s tím, když se u nás zakazuje dětem dělat i jiné sporty, to je pro mě nepochopitelné. Ale vím, že v klubech jako Plzeň, Slavia nebo Sparta mají kluci také gymnastiku při trénincích. Takže to také známe. Za nás se hrál v létě fotbal a v zimě hokej, mezi tím basket. K tomu jsme lezli přes plot a prali se. My měli pohybovou průpravu přirozenou. Teď je jiná doba i z hlediska bezpečnosti. Málokdo si dovolí vypustit dítě někam bez dozoru na šest hodin, aniž by o něm měl přehled. To nejsou příjemné vlivy.

Podporujete amatérský fotbal?

Na aktivní zapojení nemám čas, funkce trenéra v Baníku Sokolov mi ho moc volného nenechává. Ale v Dubči, kde teď v Praze bydlím, jsem do místního klubu zakoupil nějaké balony, trenky a jiné. Jsem bohužel pořád pryč, takže vztah není takový. Ale se synem na zápasy občas zajdu a je to příjemné.