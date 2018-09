Ligová hvězda Viktoria pomalu padá. Ztratili hráči motivaci?

Po velkém debaklu na půdě pražské Slavie se plzeňským fotbalistům nepovedlo ani další venkovní utkání, tentokrát jim prohru uštědřil Jablonec. Sami hráči po utkání přiznali, že prohráli zaslouženě a musí se v mnoha ohledech zlepšit.

Z vedoucí trojice předvádí nejméně atraktivní fotbal. Fotbalisté Plzně, kteří obhajují titul, prakticky navazují na jarní výkony. Už v druhé části minulé sezony se Viktorii příliš nedařilo, ztrácela nezvykle velké množství bodů a postupně se vytrácela herní tvář, jíž získala v předešlých letech.

Vedení klubu se však rozhodlo půlroční krizi neřešit, vyjma exzlínského Ekpaie nenakoupilo žádné nové kvalitní posily a vsadilo opět na stejnou kartu. Jak ukázalo prvních osm kol Fortuna ligy, v této loterii zatím prohrávají.

Tým ze Štruncových sadů vyhrál pět ligových duelů tím nejtěsnějším rozdílem, pouze proti Mladé Boleslavi si zastřílel, když vstřelil šest branek - více než ve všech dosavadních zápasech. Souboje s papírově vyrovnanými soupeři poté vůbec nezvládl, na hřišti ambiciózní Slavie i v severočeském Jablonci schytal debakl.

Jistě, svěřencům Pavla Vrby relativně vyšel vstup do milionářské Ligy mistrů, když remizovali s ruským šampionem CSKA Moskva. Jenže tam hráči měli motivaci, touhu ukázat se zahraničním skautům, vidinu finančních odměn a slávy. Proto předvedli v první půli takový výkon. V české soutěži ale už některým snaha chybí.

To ostatně potvrdili v posledním utkání. "Měli jsme malý pohyb a důraz, přišli jsme si sem zahrát jen fotbal, zatímco Jablonec to odjezdil," řekl střední obránce Luděk Pernica.

Velký faktorem je ovšem i věk hráčů, kteří odehrávají všechny (!) zápasy. Trenér Vrba odmítá točit sestavu, nezařazuje do "áčka" mladé pušky, které by v budoucnu měly západočeské mužstvo táhnout. Plzeňští je ale potřebují zařadit do procesu už nyní. Protože ať už chtějí, nebo ne, v průběhu dvou let je čeká velká a obávaná obměna kádru.

Další prověrka čeká "viktoriány" už v pátek, kdy do jejich Doosan Areny přijede restartovaná Sparta, která jako jediná zatím v letošním ročníku nepoznala hořkost porážky. Případné třetí zaváhání v řadě by mohlo mít pro psychiku plzeňských hráčů fatální následky.