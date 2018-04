Pogba je na prodej! Mourinho jej zařadil na přestupní listinu

V létě 2016 se stal nejdražším hráčem historie. Fotbalový záložník Paul Pogba se za tři miliardy korun přesunul do Manchesteru United, kam se vrátil po čtyř letech strávených v turínském Juventusu. Po nenaplněných cílech a nepovedených výkonech především z letošní sezony se ale na Old Trafford opět připravují na jeho odchod. Manažer Jose Mourinho jej zařadil na přestupovou listinu, kam záhy umístil ještě další tři hráče.

Dalo se to očekávat. Fotbalový záložník Paul Pogba je opět na odchodu z Old Trafford. Francouzské hvězdě, jež se před dvěma lety oklikou přes Juventus vrátila do Manchesteru za v přepočtu tři miliardy korun, nejspíš v Mourinhově mančaftu definitivně odzvonilo.

Portugalský stratég totiž pětadvacetiletého středopolaře umístil na přestupovou listinu, jak informoval čtenáře britský deník Daily Mail. Mohou za to především Pogbovy (ne)výkony z této sezony, kdy se prakticky kromě posledního derby, v němž vstřelil konkurenčnímu City dvě branky, nedokázal pořádně prosadit. Samotný kouč a hráč navíc mají dlouhodobě velmi napjatý vztah.

Možnost odchodu navíc nejspíš kvituje i samotný rodák z Lagny-sur-Marnem, který z posledních jedenácti duelů "rudých ďáblů" usedl sedmkrát na lavičku náhradníků. A to rozhodně není nic, s čím by byl francouzský reprezentant spokojený. Tím spíš, že je momentálně v ideálním fotbalovém věku a jeho kariéra by měla stoupat vzhůru.

Kam povedou další kroky stříbrného medailisty z mistrovství Evropy 2016, zatím není jasné. Mezi hlavní zájemce o technického plejera momentálně patří Barcelona s pařížským PSG, dá se však očekávat, že se v příštích dnech objeví další "nápadníci".

Společně s Pogbou, jenž je oceněn na devětaosmdesát milionů eur, se na "černé" listině objevili také Anthony Martial, Daley Blind a Matteo Darmian.