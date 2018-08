Z uprchlického tábora až do Bayernu. Talentovaný mladík ohromil

Talentovaný fotbalista Alphonso Davies prožívá zlom v kariéře. Nejenže si už v sedmnácti letech zahrál utkání hvězd MLS, navíc podepsal smlouvu se slavným Bayernem Mnichov. Hráč, jenž získal kanadské občanství, však neměl cestu k úspěchu vydlážděnou. Narodil se v uprchlickém táboře.

"Jsem na něj hrdá, když se podívám zpátky, kde jsme začínali. Uprchlický tábor, žádné jídlo, žádné oblečení a teď jsme tady. Má všechno, co potřebuje," připomněla pro klubovou televizi Vancouveru Whitecaps těžké začátky jeho matka Victoria Daviesová.

První chvíle Daviesova života byly velmi krušné. Rodiče talentovaného fotbalisty během občanské války opustili rodnou Libérii a přesunuli se do uprchlického tábora v ghanském Buduburamu. Tam se jim narodil syn Alphonso. Když bylo mladíkovi pět let, celá rodina se přestěhovala do Kanady.

"Když si vzpomenu, odkud rodiče pochází a kde jsme teď, tak je to asi jeden z důvodů, proč se snažím být stále pokorný. Moje máma mi dala možnost na lepší život a já ji nechci zklamat," řekl stále skromný Davies.

Po příjezdu do země javorového listu začal Davies hrát fotbal. Svůj první start v Major League Soccer za Vancouver Whitecaps si odbyl už v patnácti letech. O rok později získal kanadské občanství a hned se stal rekordmanem. Davies se stal nejmladším hráčem i střelcem v celé historii tamější reprezentace.

Jeho výkonů si rychle všimly ty nejslavnější kluby na světě. Se snahou získat hráče neuspěl jak Real Madrid, tak Manchester United. S nabídkou uspěl až německý gigant Bayern Mnichov. "Přestupní částka i s dodatečnými kompenzacemi může přesáhnout 22 milionů amerických dolarů. Což je nejvyšší suma ve 23leté historii Major League Soccer," potvrdila megapřestup výkonná ředitelka Vancouveru Rachel Lewisová.

#FCBayern are delighted to announce the signing of @AlphonsoDavies! 🇨🇦



He’s joined the club on a contract running until 2023 🔴⚪️ #MiaSanMia pic.twitter.com/yKSowVLsz7