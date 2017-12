Ligový titul pražské Slavie, bída českého áčka a líheň talentů

Letošní rok pomalu končí, tudíž je na čase si připomenout, co vše se stalo ve světě kopané. Největší radost panovala v uplynulém ročníku ve Vršovicích, ligový titul totiž získala pražská Slavia. Čeští fanoušci měli možnost sledovat i mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let či tradiční kvalifikaci reprezentačního "áčka". Žádný velký úspěch se ale našim národním mužstvům nepovedl.

Jak už to tak bývá, i v roce 2017 byla pro české diváky nejvíce zajímavá tuzemská nejvyšší soutěž. Letos se navíc dočkali obrovského překvapení. Po dlouhých osmi letech totiž mistrovský titul vybojovala pražská Slavia, která dokázala poskládat vysoce kvalitní mužstvo, které vedl jeden z nejpovolanějších koučů v naší zemi, Jaroslav Šilhavý. Ten se Sešívaných ujal v polovině dubna a až do konce ligové sezony nepoznal hořkost porážky.

Kdo naopak ostrouhal, to byla plzeňská Viktoria. Plzeňští mohli zkompletovat hattrick, v sezonách 2014/2015 a 2015/2016 to totiž byl právě západočeský klub, kdo zvedl nad hlavu mistrovský pohár. Tentokrát se červenomodří museli spokojit "pouze" s druhou příčkou, za vítěznou Slavií zaostali o dva body.

Spokojenost rozhodně nepanovala ani na Letné. Podporovatelé Sparty museli zkousnout tu nejhořčí pilulku, titul svého největšího rivala. Nějaká pozitiva se ale přeci jen našla. Sparta se jako jediná z českých zástupců dokázala prosadit v evropských soutěžích, v Evropské lize se přes skupinu prokousala až do prvního kola vyřazovacích bojů. Následně vypadla s Rostovem.

Velkou zásluhu na tom měl především mladý lodivod David Holoubek, který dal během sezony šanci i několika mladíkům. A ti rozhodně nezklamali, vždyť letenští dokázali porazit třeba i slavný milánský Inter.

Absolutně největší smutek panoval v Hradci Králové a Příbrami. Právě tyto dva mančafty sestoupily do 2. ligy. O "level" výš naopak postoupil ostravský Baník a Sigma Olomouc.

Letní rošády

Jelikož rekapitulujeme celý rok, je třeba zmínit i první polovinu současné ligové sezony. Na tu se nejlépe připravila Plzeň, která na rozdíl od svých největších konkurentů, pražských "S", nebláznila na přestupovém trhu. Vydala se starou známou cestou, do Štruncových sadů se vrátil starý známý trenér Pavel Vrba, pod jehož vedením začal tamní fotbal vzkvétat a zažil ty největší úspěchy.

Naopak Slavia a především Sparta se rozhodly pro obrovské nákupy. Vidina automatického postupu do skupin Ligy mistrů pro ně byla natolik lákavá, že se nebáli utratit stamiliony. V Edenu přivítali třeba zkušeného Portugalce Dannyho, Ruslana Rotaně či Halila Altintopa. Jak se později ukázalo, tato cesta nebyla správná, Slavia momentálně okupuje druhou příčku a na Viktorii ztrácí propastných čtrnáct bodů. O titulu je už prakticky rozhodnuto.

Kdo ale šlápl skutečně vedle, to je Sparta. V tradičním českém klubu zbylo pouze pár českých jmen. Naopak přišel nával zahraničních hráčů, změnil se i realizační tým. Italský trenér Andrea Stramaccioni dostal volnou ruku a vynutil si takové hráče jako Tal Ben Chaima, Semiha Kayu či Georgese Mandjecka.

Tyto hvězdy měly dostat šestatřicetinásobného mistra zpět na vrchol, ovšem nestalo se. Mužstvo vedené majitelem Danielem Křetínským je po podzimní části až na pátém místě, za vedoucí Plzní zaostává o osmnáct bodů. Vypadlo navíc i z domácího poháru.

Rozruch však způsobily i jiné týmy, a to hlavně postoupivší Olomouc. Svěřenci Václava Jílka jsou momentálně třetí, což naprosto nikdo neočekával. Není to ale náhoda, Hanáci mají současný tým pohromadě už delší dobu a hráči již v sobě mají určité automatismy, od ostatních se odlišují i rychlým a dravým stylem. Daří se i Liberci. Kdo z vás by si vsadil na to, že do jara půjdou Severočeši ze čtvrtého fleku?

Neúspěšná kvalifikace na MS

Každý má svůj oblíbený tým, ovšem když hraje reprezentace, tak se všichni spojí. Jinak tomu nebylo ani v tomto roce, jenže příznivci bohužel prožívali hlavně zklamání. Česká reprezentace nedokázala zlomit své dlouholeté prokletí a opět se neprobojovala na světový šampionát. Ten si národní tým zahrál naposledy v roce 2006, tedy před dlouhými jedenácti lety.

Kvalifikační los přitom přinesl zajímavé vyhlídky. Češi byli nalosováni do hratelné skupiny, týmy jako Severní Irsko či Norsko s Ázerbajdžánem se rozhodně dali porazit. Družina Karla Jarolíma letos promarnila obrovskou šanci.

Cesta jednadvacítky

Ještěže máme mládežnické týmy. Áčko moc radosti nepřineslo, za to hra Lvíčat, to byla jiná písnička. Jednadvacítka se pod vedením trenérského specialisty Vítězslava Lavičky probojovala na závěrečné Euro největších fotbalových nadějí, kde rozhodně neudělala ostudu.

Před odjezdem do Polska, které evropský šampionát hostilo, panovala po fantasticky odehrané kvalifikaci obrovská očekávání. Češi měli jednu z nejsilnějších soupisek za poslední dobu, a to i přesto, že se museli obejít bez kapitána Aleše Čermáka, jemuž zkazila plány autonehoda.

Lvíčata však dokázala najít správnou náhradu, novým vůdcem se stal jablonecký Michal Trávník, pod jehož vedením Česko zdolalo silnou Itálii. Nicméně na silné Němce a Dánsko Lvíčata nestačila. Cesta turnajem tak skončila už v základní skupině. Každopádně na hráčích, kteří tento turnaj absolvovali, bude český fotbal v budoucnu rozhodně stavět. Ostudu totiž neudělali, ba naopak.

Mladí talenti

Jakub Jankto, Antonín Barák, Patrik Schick. Tři plejeři zářící v italské Serii A. Jaké štěstí, že jsou české národnosti. Právě tito tři talenti by mohli být hlavními postavami Karla Jarolíma pro kvalifikaci na Mistrovství Evropy 2020. Opomenout nelze ani obránce Stefana Šimiče či brankáře Jiřího Pavlenku s Tomášem Koubkem, kteří zastávají roli jedniček v německé a francouzské nejvyšší soutěži.

Doufejme, že se budou i nadále úspěšně prosazovat a následující rok bude pro český fotbal úspěšnější než letošní.