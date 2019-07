Messi i Jesus. Jak vypadá frustrace vykartovaných hvězd?

Rozdílovým střelcem se ve finále turnaje Copa América se stal Brazilec Gabriel Jesus, svůj okamžik slávy však přehlušila červená karta a především reakce na ni. Následoval vztek, létaly pěsti a nakonec přišel na řadu i pláč. Ani hvězdný Messi se po vyloučení v semifinále stejné soutěže právě nevyznamenal.

Peru se ve finále fotbalového turnaje dostalo do vedení, jenže nakonec to byli žlutí "kanárci", kteří zvedli nad hlavu trofej pro vítěze. Svůj mančaf poslal do vedení 2:1 právě dvaadvacetiletý Jesus, v závěru ještě přidal z penalty pojistku Richarlison. Fotbalisté Brazílie tak získali vysněnou trofej po dlouhých dvanácti letech.

Útočník Manchesteru City nechtěl verdiktu chilského sudího uvěřit. Když předčasně opouštěl zelený pažit, dovládl ho hněv. Schytal to rozhodčí, na něhož startoval, ušetřeny nezůstaly reklamní bannery, vztek mladého rodáka ze São Paula málem odnesla i budka s VAR.

Po závěrečném hvizdu mohl slavit společně se spoluhráči z reprezentace, kteří zvládli vybojovat trofej i v deseti mužích na trávníku. Koncovka finále mu však notně zhořkla, výbuch vzteku po obdržené červené kartě nebyl na místě.

Gabriel Jesus gets red card in #CopaAmerica Final, overcome with emotion crying on steps of Maracana. pic.twitter.com/aYPzxTxeIe - Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) 7. července 2019

"Bylo to zbytečné," připustil talentovaný mladík, který byl po loňském šampionátu v Rusku ostře kritizován. Útočník v pěti zápasech ani jednou neskóroval, Brazilci tak skončili na kopačkách Belgie ve čtvrtfinále. "Pořád se mám co učit," dodal Jesus, který si fotbalově napravil reputaci právě na turnaji Copa América.

Messi bez pokory

Argentinec je podle mnohých nejlepším hráčem všech dob. Jenže chování útočníka Barcelony není nejlepší vizitkou fotbalového světa. "Měl by se naučit prohrávat," nebral si servítky brazilský kouč Tite.

Co se stalo? Stejně jako Jesus, i Messi byl vykartován. V semifinále proti "kanárkům" musel předčasně opustit zelený pažit. Jenže zatímco mladík, po vychladnutí však přišel k rozumu, u slavného Argentince tomu bylo právě naopak. Trávník opustil relativně v klidu, bouře přišla až později.

Argentina nestačila na Brazílii, cenou útěchy mohly být aspoň bronzové medaile po výhře nad Chile. Ne tak Messimu. Ceremoniál turnaje Copa América bojkotoval, pro medaili si nepřišel. Zkritizoval rozhodčí, soutěž nazval zkorumpovanou.

Silnými slovy i gesty si rozhodně nezískal přízeň brazilského kouče. "Doteď jsem ho považoval za výjimečného a nadpozemského hráče. Ale jak je vidět, měl by ukázat víc respektu a také by se měl naučit prohrávat," dodal Tite.