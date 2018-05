Na verdikt se nečekalo dlouho. Chci pokračovat, hlásí Baroš

Po posledním zápase sezony ještě neměl jasno. O den později už věděl, co dál. Fotbalový útočník Milan Baroš v sobotu oslavil záchranu Baníku v nejvyšší soutěži a na otázky o tom, zda bude pokračovat v kariéře, neměl jasno. Po nedělním vyhlášení nejlepších fotbalistů sezony však nečekaně přišel s konečným verdiktem. Bude pokračovat, nebo ne?

V průběhu sezony ho provázela nejen zranění, ale také sestupové starosti. Poté, co si Baník v závěrečném kole poradil s Brnem a zvítězil 2:0, udrželi Ostravané k velké radosti fanoušků ligovou příslušnost.

Kapitánovi Milanu Barošovi spadl ze srdce velký kámen. Když se ho ještě v emocích ptali novináři na to, zda bude pokračovat, ještě nevěděl. Těšil se na dovolenou a přiznal, že se rozhodne v řádu týdnů. Po nedělním galavečeru už ale měl jasno.

"V sobotu jsem říkal, že jsem měl dvě varianty. Kdybychom spadli, tak pokračuji určitě, nemohl bych odejít s tím, že bych spadl. To by nebylo fér vůči klubu. Tím, že jsme se zachránili, jsem nad tím přemýšlel. Pořád mě to baví, 24 hodin zpátky skončila liga a mně už to teď chybí. Myslím, že pokračovat budu, jestli to nějakým způsobem půjde," přiznal kanonýr.

Zároveň ale přiznal, že ho hodně brzdily a brzdí časté zdravotní problémy, jež by mohly s jeho rozhodnutím ještě zamávat.

"Moje tělo de facto vydrželo, až na poslední dva zápasy, ale to nebylo nic vážného. Nedovedu si představit, že bych jen seděl doma. Ty emoce na hřišti nebo to naplnění, které fotbal dává, bych těžko nahrazoval v soukromém životě," popisoval.

Navzdory všem okolnostem si hodlá kariéru prodloužit takřka za každou cenu. "Pokud to jen trošku jde a pokud klubu, za který hraju, můžu ještě něco dát, tak to zkusím. Třeba zjistím v září, že na to nemám. Ale dokud to ještě jde, je těžké končit," uzavřel Baroš.