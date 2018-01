Darida s Kadeřábkem chtějí Rakousko a Bosnu, Barák Slovensko

Čeští fotbaloví reprezentanti Vladimír Darida a Pavel Kadeřábek si přejí při středečním losování Ligy národů dostat do skupiny Rakousko a Bosnu a Hercegovinu. Rádi by se totiž poměřili se svými kamarády z bundesligových klubů. Antonín Barák by zase rád narazil na Slovensko a jeho spoluhráč v Udine Jakub Jankto si přeje konfrontaci s Walesem a hvězdným Garethem Balem.

"Z prvního koše bych si přál Rakousko, za které hraje můj spoluhráč Florian Grilitsch, se kterým se hodně bavím. Utkání by tak pro mě mělo zvláštní náboj. Zároveň je to z mého úhlu pohledu i hratelný soupeř," uvedl Kadeřábek v tiskové zprávě FAČR.

Ze stejného důvodu by rád narazil na Bosnu, za kterou nastupuje jiný hráč Hoffenheimu Ermin Bičakčič. "Navíc jsem ještě proti Bosně nikdy nehrál, tak bych si rád zahrál proti tomuto balkánskému soupeři," dodal Kadeřábek.

Podobné přání má i Darida, který má v Hertě Berlín také spoluhráče z Rakouska a Bosny. "Valentino Lazaro i Vedad Ibiševič jsou fajn kluci, dobří kamarádi a skvělí fotbalisté. Rakousko by navíc bylo blízko pro fanoušky, Bosna zase nabízí mnoho individualit," upozornil Darida například na hvězdu AS Řím a bývalého hráče české ligy Edina Džeka.

Barák by si rád změřil síly se Slovenskem

Z prvního koše mohou Češi dostat vedle Rakouska také Rusko, Wales a Slovensko, které by si přál Barák. Rád by totiž dokázal, že český tým je stejně kvalitní jako slovenský, protože často slýchá opak.

"Rád bych je porazil. Mají velmi kvalitní tým a často slyším, že nejsme tak silní jako oni. Je to pro mě příjemná rivalita. Uznáváme se a fandíme si, ale to měření na hřišti by mě hodně lákalo. Byl by to dobrý test pro celý tým," řekl Barák. Naopak nemá preferenci pro druhý koš, ve kterém se vedle Bosny nabízejí Ukrajina, Švédsko a Irsko. "Všechny týmy jsou silné, ambiciózní, takže se nechám rád překvapit," dodal Barák.

Jeho spoluhráč Jankto ale prioritu pro druhý koš má a překvapivě by si rád zahrál s Ukrajinou. "Asi to překvapí, ale mám v Praze dost kamarádů, kteří právě z této země pocházejí. Mluví perfektně česky, vyrostli zde, ale určitě by fandili Ukrajině. A to hecování by mě hodně bavilo," vysvětlil Jankto.

Z prvního koše by pak rád jel na Britské ostrovy a vyzval Wales. "Chtěl bych si zahrát proti Garethu Baleovi a Aaronu Ramseymu. Jsou to fantastičtí hráči a pro všechny z nás by to byl zážitek," dodal záložník Jankto.

O soupeřích se rozhodne ve středečním losu v Lausanne.