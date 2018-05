Pavlenka z Brém nikam neutíká. Zájem odjinud ale nepopírá

Fotbalový brankář Jiří Pavlenka byl jasně zvolen nejlepším hráčem sezony Werderu Brémy a vítězství ve fanouškovské anketě si cení o to víc, že před rokem při příchodu do klubu neměl velkou důvěru příznivců. Přestože šestadvacetiletý reprezentační gólman po životní sezoně dostal několik nabídek z jiných klubů, rozhodl se v Brémách zůstat, neboť chce své výkony potvrdit.

Pavlenka si v uplynulé bundesligové sezoně připsal osm čistých kont a byl hlavním strůjcem záchrany Werderu v nejvyšší soutěži. Fanoušci jedenáctého týmu tabulky dali českému brankáři v anketě o nejlepšího hráče klubu 88 procent hlasů.

"Cením si toho hrozně moc. Přece jen fanoušci mě neznali. Nepřicházel jsem s tím, že bych měl velkou důvěru fanoušků a vlastně všech lidí okolo. Jsem rád, že jsem si je svými výkony získal," řekl Pavlenka novinářům v Praze, kde s národním týmem chystá na soustředění v Rakousku.

"Vzhledem k tomu, že jsme se nakonec udrželi, i když to po první půlce bundesligy moc nevypadalo, hodnotím sezonu pozitivně. Člověk dělá maximum, aby byl tým úspěšný. Někomu se sezona vydaří víc, někomu míň. I to ocenění patří týmu, nejen mně," dodal skromně Pavlenka.

Ve Werderu se po přestupu ze Slavie rychle zabydlel a nechyběl ani v jednom z 34 kol. "Člověk chtěl všem dokázat, že se mýlí. Byla to motivace, chtěl jsem se ukázat. Přestože příprava asi nedopadla úplně podle mých představ, jak začala liga, přepnul jsem myšlenkově úplně jinak. Chvilku trvalo, než jsem se aklimatizoval, navíc pro mě ještě nový jazyk. Ale jak začala liga, cítil jsem se už dobře. Jsem rád, že to, co do mě Werder vložil, jsem jim splatil," uvedl Pavlenka.

Z Brém se Pavlenka nestěhuje. Chci potvrdit, co se vydařilo, říká

V Brémách má ještě dva roky smlouvu, ale skvělé výkony lákají zájemce. "Něco už proběhlo, ale řekli jsme si, že bude momentálně dobré, když ještě v Brémách zůstanu a potvrdím to, co se teď vydařilo. Znal jsem kluby, které mají zájem. Ale s manažerem jsme si řekli, že ještě počkáme. Pokud by nepřišlo něco opravdu top, chci zůstat," řekl Pavlenka.

"Přichází rok číslo dvě a člověk to musí potvrzovat. Vždy je důležité to potvrdit a je to mnohem těžší, než když se ty výkony od něj nečekají," doplnil ostravský odchovanec.

Chvála na Pavlenku mířila třeba po nedávné domácí remíze s Dortmundem. Hvězdný záložník Borussie Marco Reus uvedl, že Brémy měly mezi tyčemi zeď. "První, kdo mi o tom řekl, byl můj učitel němčiny, který mi to vše ukázal. Rozhodně to potěší, Marco je špičkový hráč, vážím si toho. Hlavně, že jsme doma s Dortmundem neprohráli a zachránili se," uvedl Pavlenka.

V reprezentaci bojuje o post jedničky před zářijovým startem nové soutěže Ligy národů s Tomáši Vaclíkem a Koubkem. "Všem se nám sezona vydařila. Bude asi trochu záležet na tom, jak každý vstoupíme do nové sezony. Stát se může cokoliv, zranění, výpadek formy. Myslím, že se trenéři rozhodnou až na podzim," mínil Pavlenka.