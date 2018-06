Týmovost a bojovnost. Mužstvo ukázalo charakter, těší Jarolíma

Trenér českých fotbalistů Karel Jarolím byl rád nejen za výhru nad Nigérií 1:0, ale především za herní projev svých svěřenců, kteří dokázali odčinit vysokou prohru s Austrálií. Podobný bojovný výkon však chce od hráčů vidět vždy a ne jen, když jim teče do bot.

"I když se hraje na výsledky, jde i o způsob, jak se mužstvo prezentuje a jaký ukáže charakter. To tam dneska bylo. Bez ohledu na výsledek. Musíme hrát takhle. Mělo by být normální, že každý chce uspět. Z projevu by to mělo být cítit," řekl Jarolím po utkání novinářům.

Zároveň naznačil, že pokud by to z týmu dnes necítil, začal by zvažovat, zda jeho snaha není zbytečná. "Zkoušel jsem všechno možné, a kdyby to hráči neměli pochopit a nezareagovali, tak bych cítil skoro, že je to zbytečné. Mrzelo by mě to. Snažil jsem se být důslednější a kluci si to vzali k srdci. Dokázali zareagovat týmovým a bojovným výkonem. Ten projev by měl takhle vypadat. Nezaručuje to výsledek, ale způsob hry a projev byl rozhodně týmovější," uvedl.

Důležité bylo také to, že oproti duelu s Austrálií se tým tentokrát vyhnul velkým chybám. "Musíme se toho vyvarovat úplně. Na téhle úrovni by se to nemělo stávat. Pak totiž můžete vymýšlet, co chcete, a je vám to stejně houby platné. Předvedli jsme koncentrovaný a zodpovědný výkon," hodnotil.

K úspěchu přispěla i změna rozestavení s třemi stopery, s čímž měli Nigerijci problémy už v předchozím utkání s Anglií. "Bavil jsem se s trenérem Nigérie a říkal, že kdyby pokračovali ve stejném rozestavení v druhém poločase v Anglii, tak dostali čtyři pět gólů. Ale změnili to, zareagovali a dali to na tři stopery. Oni to změnili i proti nám, když viděli, v jakém jsme rozestavení," připomněl Jarolím, že i soupeř nastoupil v pro něj netypickém rozestavení na tři stopery.

"Není to tak, že něco hledáme a zkoušíme. Je to přecházení ze systému do systému. Ale myslím, že dnes to pomohlo. Byli jsme v obranné činnosti pevnější," řekl český kouč.

Ve druhé půli pak utkání hodně ovlivnil silný déšť a vítr. "Bylo to nepříjemné. Mohlo to sehrát roli. V tu chvíli bylo důležité, že jsme vedli. Škoda, že jsme nedokázali ještě zužitkovat některou z dalších situací. Mohlo to být ještě pozitivnější, kdybychom vedli o dvě branky. Zejména Patrik Schick, ten měl stoprocentní šanci," litoval Jarolím zahozené velké příležitosti v první půli.

Zápasem s Nigérií pro český výběr skončila sezona a následovat bude tříměsíční čekání na Ligu národů, která odstartuje v září. "Ale dnešní výhra neznamená, že budu mít klid. Ten já nemám nikdy. Je to o tom, že do září uteče spousty času a stejně víte houby, co se mezitím odehraje. Ale samozřejmě z psychologického hlediska je vítězství nad Nigérií nesmírně důležité," dodal Jarolím.