Vítězka Zlatého míče čelila otázce na twerkování. Šlo o sexismus?

Vyhlášení první ženské držitelky Zlatého míče Ady Hegerbergové zastínila aféra, za niž se posléze moderátor slavnostního večera Martin Solveig omluvil. Francouzský DJ se hned na pódiu norské fotbalistky zeptal, jestli umí "twerkovat". Vyvolal tak velký rozruch na sociálních sítích a vysloužil si kritiku za sexismus a nedostatek respektu.

Třiadvacetiletá Hegerbergová reagovala na kontroverzní dotaz ohledně vyzývavého tance, při němž ženy třesou pozadím, zavrtěním hlavy a prostým "ne".

Solveig bezprostředně po slavnostním pařížském večeru umístil na twitter video s omluvou. "Jsem v šoku z toho, co čtu na internetu. Samozřejmě jsem nechtěl nikoho urazit. Navíc nechápu, jak to někdo může považovat za urážku, zvlášť když se na to podíváte jako na celek, protože jsme končili tancem na hudbu Franka Sinatry," uvedl francouzský DJ. "Byl to jen vtip a asi špatný," dodal.

Sama Hegerbergová, jež se přitom angažuje v boji za rovnoprávnost mezi fotbalisty a fotbalistkami, vzala situaci s nadhledem. "Přišel potom za mnou a omluvil se. Já to ale tak nebrala, nepřišlo mi to sexistické. Trochu jsme si zatančili, mám Zlatý míč, to je pro mě nejdůležitější," řekla norská útočnice Lyonu.