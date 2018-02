AC Milán deklasoval Spal a poosmé v řadě bodoval

Fotbalisté AC Milán vyhráli v italské lize na hřišti Spalu 4:0 a bodově se dotáhli na šestou Sampdorii Janov. Milánští neprohráli už osm soutěžních zápasů v řadě.

Favorita poslal do vedení po 91 sekundách hry Cutrone, poté co dorazil do brány vlastní hlavičkový pokus. Na rozdíl dvou gólů zvýšil stejný hráč opět z dorážky v 65. minutě. Dvacetiletý italský útočník poprvé v kariéře vstřelil dva góly v jednom ligovém utkání.

V 73. minutě využil Biglia chybnou rozehrávku brankáře Mereta a na konečných 4:0 upravil v závěru střídající Borini. AC Milán po výhře atakuje pohárové příčky, Spal zůstal na sestupové 16. pozici.