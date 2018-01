Alves pobouřil fanoušky. Dostal červenou, urážel na internetu

Utkání francouzské ligy mezi Lyonem a vedoucí Paříží bylo hodně emotivní. Kromě tří branek a překvapivého vítězství domácích byli diváci svědky i jedné nesportovní události. V 57. minutě předvedl Dani Alves nedovolený zákrok a po odpískání vystartoval na hlavního sudího, který mu bez jakýchkoliv rozpaků udělil červenou kartu. Brazilský obránce se do něj následně opřel na svém Instagramu.

Kdo přišel na lyonský stadion, tak rozhodně nemohl litovat. Parádní duel mezi druhým a prvním celkem francouzské Ligue 1 připravilo fanouškům nevšední zážitek. Více radosti nakonec měli i přes závěrečný tlak hostů diváci v bílých dresech. Jejich miláčci se totiž svou organizovanou hrou, skvělou produktivitou a dvěma krásnými brankami postarali o největší překvapení kola, když vytěžili všechny tři body.

Pařížané měli samozřejmě zcela opačné pocity. Tím nejsmutnějším z nejsmutnějších byl po závěrečném hvizdu Dani Alves. Rodák z Juazeira se nechal v sedmapadesáté minutě hloupě vyloučit a svůj tým poslal do deseti. K červené kartě přitom nemuselo vůbec dojít.

Čtyřiatřicetiletý zadák předvedl i přes své mnohaleté zkušenosti obrovskou klukovinu. Po odpískaném nedovoleném zákroku neunesl tíhu okamžiku a vystartoval na hlavního sudího Clementa Turpina. Výsledkem byl červený kartónek, který ho poslal předčasně do sprch.

Že by ale třínásobný vítěz Ligy mistrů svého chování litoval? Ani náhodou. Namísto omluvy přidala excentrická hvězda na svůj Instagram příspěvek, který rozčílil nejednoho fanouška.

"Bylo rozhodnuto, bitva je již ztracena, ale i nadále si myslím, že rozhodčí neučinil správné rozhodnutí," napsal Alves. "Pokud chcete říci, že to byla moje chyba, můžete, je to zdarma, stejně jako to, že mám ramena, která jsou velmi velká a pár koulí, které zajišťují, že jsem vždycky vzpřímený," dodal na adresu francouzského rozhodčího.

A odpovědi uživatelů? Ty pozitivní byste hledali jen zřídka. "Dětská a nezralá odpověď. Měl by být vůdcem a vítězem, převzít nějakou zodpovědnost a omluvit se fanouškům, protože vše je jen a jen jeho vina," uvedl jeden z příznivců PSG.

Technicky vybavený plejer se teď bude muset modlit, aby za svá slova nevyfasoval dodatečný trest od disciplinární komise.