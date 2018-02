Boltovo první angažmá. Nastoupí na Old Trafford

Je to tady! Legendární jamajský sprinter Usain Bolt se dočkal. Po několikaměsíčních přípravách na svou novou, fotbalovou kariéru konečně získal svůj první kontrakt. Nebude však působit v žádném profesionálním klubu. Společně s dalšími osobnostmi se upsal projektu Soccer Aid, který pomohl založit slavný herec Robbie Williams. Výtěžek z akce půjde do rukou charitativní organizace UNICEF, jež se stará o ohrožené děti z celého světa.

Čekal na to téměř celý fotbalový svět. Několikanásobný olympijský vítěz a držitel světového rekordu ve sprintu Usain Bolt se začal po ukončení své aktivní atletické kariéry zaměřovat na kopanou. A nedal si nízké cíle. Fanouškům totiž prozradil, že by se rád stal profesionálem a zahrál si na Old Trafford za svůj nejoblíbenější tým, legendární Manchester United.

Nyní se příznivci dočkali. Jednatřicetiletý velikán přidal na svůj Twitter příspěvek, v němž informuje o svém připravovaném debutu. Nedomluvil se ale s žádným evropským fotbalovým velkoklubem, jak si možná mnozí myslí.

Jedenáctinásobný mistr světa se dohodl s organizací UNICEF, jež pořádá dlouholetý projekt s názvem Soccer Aid. Jde o to získat z charitativních fotbalových duelů peníze pro ohrožené děti. Bolt si navíc svou účastí splní svůj dlouholetý sen, utkání se totiž odehraje právě na stadionu "rudých ďáblů".

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8