Další zranění. Real nemá brankáře, šance pro syna legendy?

Fotbalistům Realu Madrid se po Belgičanovi Thibautu Courtoisovi zranil i druhý brankář Keylor Navas. Vedení španělského klubu v pátek oznámilo, že kostarický gólman má problémy s třísly. Jak dlouho bude chybět, zatím není jasné.

Navas ještě chytal ve středeční odvetě osmifinále Španělského poháru proti Leganés, to bylo ale na nějakou dobu jeho poslední představení v brance "Bílého baletu". Doba absence není známa ani u letní posily z Chelsea Courtoise, jenž má potíže s kyčlemi.

Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek poslal Real na hostování do Leedsu brankářskou trojku Kika Casillu, mohl by se v sobotním ligovém duelu proti Seville mezi tyče postavit Luca Zidane. Syn bývalého trenéra klubu Zinédina Zidanea by za Real chytal v druhém soutěžním utkání v životě.

Kromě elitních brankářů bude čtvrtý tým tabulky v duelu s třetí Sevillou postrádat také zraněné opory Toniho Kroose, Marca Asensia a Garetha Balea.