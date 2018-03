Divočina v Burnley! Hráči krotili fanoušky a zachraňovali děti

Fotbalová Anglie připravila celému světu další šok. V zápase třicátého kola Premier League mezi Wast Hamem a Burnley došlo k fanouškovským nepokojům, sudí dokonce uvažovali o předčasném ukončení duelu. Na hřiště vběhli dva fanoušci, jeden z nich navíc odcizil rohový praporek. Hostující hráči následně předvedli skvělé gesto, když ochránili několik ohrožených dětí.

Anglie jako fotbalová země, která jde všem ostatním příkladem? To už dávno neplatí. V poslední době se v tamních soutěžích odehrávají hodně divné věci.

Nedávno se třeba během utkání slavného FA Cupu mezi Wiganem a Manchesterem City porval hvězdný útočník Sergio Agüero s jedním z diváků. Následně někteří stoupenci vytrhali ze svých sektorů reklamní panely a na hřišti zasahovala policie.

Nyní došlo v zápase trápícího se Wast Hamu a Burnley k dalšímu excesu. Domácí vyhráli pouze jeden z předchozích šesti mačů, a tak tentokrát potřebovali zvítězit, aby nedošlo k dalšímu pádu tabulkou. Ovšem nestalo se a příznivcům došla trpělivost.

Vše začalo v šestasedmdesáté minutě, tedy krátce poté, co se Burnley ujalo vedení. Jeden z podporovatelů "Hammers" vtrhl na hrací plochu, načež ho hostující kapitán Mark Noble "zlikvidoval" a shodil k zemi.

Jen několik vteřin nato navíc zmíněného hříšníka napodobil další neukázněný divák, jenž neváhal vytrhnout z pažitu rohový praporek a zamířit s ním přímo do středového kruhu mezi hlouček hráčů.

To však byl teprve začátek. Mezitímco rozhodčí začali uvažovat o předčasném ukončení duelu, se strhla mezi domácími "fans" hromadná strkanice. V jednom okamžiku se dokonce několik tisíc z nich obrátilo na místo, kde seděli majitelé klubu a pokoušeli se je "potrestat" za současnou krizi.

V onen moment se dostalo do nebezpečí i několik dětí sedících na tribuně, které byly záhy vyzváni hostujícími fotbalisty, aby zaujaly jejich místa na střídačce. Skvělým gestem se tak dost možná předešlo dalšímu neštěstí.

Svou extratřídu poté předvedl i domácí útočník Marko Arnautovič, jenž se vydal jednoho z mladých příznivců "uklidnit".

Šílený zápas bude mít již brzy dohru u disciplinární komise, očekávají se tučné pokuty pro oba kluby. Ve hře je i možné odečítání bodů, což by zejména West Hamu vůbec nepomohlo. Momentálně se mančaft kouče Davida Moyese nachází až na šestnácté příčce a od sestupu jej dělí pouhé tři body.