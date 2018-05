Dúbravka zůstává na Ostrovech, Newcastle uplatnil opci

Slovenský fotbalový brankář Martin Dúbravka bude dál působit v Newcastlu. Anglický klub na devětadvacetiletého reprezentačního gólmana uplatnil opci a získal jej natrvalo z pražské Sparty, odkud na jaře v celku z Premier League hostoval.

Dúbravka podepíše s Newcastlem smlouvu do června 2022. Podle britských médií by uplatnění opce mohlo letenskému klubu vynést asi 4,2 milionu eur (okolo 110 milionů korun). Podle Dúbravkova agenta Pavla Zíky by konečná částka měla vyšplhat až na 180 milionů korun.

"Jsem moc rád, že vše dopadlo tak, jak jsme si všichni přáli. Martin si během jara získal srdce fanoušků Newcastlu a okamžitě se zařadil mezi nejlepší gólmany Premier League. Tento přestup výrazně překonal rekordní přestup Petra Čecha ze Sparty do Rennes," napsal Zíka médiím. Tehdy Čech přestupoval údajně za 140 milionů korun, což byl dosud nejdražší transfer brankáře z české ligy.

Dúbravka odešel do Newcastlu v zimě a v novém klubu se okamžitě stal oporou. Hned po příchodu se uvedl čistým kontem při výhře 1:0 nad Manchesterem United a nulu si pak připsal ještě v dalších třech zápasech včetně posledního kola s Chelsea. Newcastle i díky němu skončil v tabulce Premier League desátý.

Před angažmá ve Spartě Dúbravka chytal za Liberec, dánský Esbjerg a Žilinu, jejímž je odchovancem. Ve slovenském reprezentačním A-týmu má na kontě devět startů.

"Jsme nadšeni, že se podařilo celý transfer dotáhnout, byla to jedna z klíčových pozic našeho kádru. Od chvíle, kdy Martin přišel, ukázal fantastickou pracovitost a velmi nás ohromil svými výkony," uvedl na webu Newcastlu trenér Rafael Benítez.