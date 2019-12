Klopp: udržet nulu? Zapomněl jsem, jaký je to pocit

Podle trenéra Jürgena Kloppa předvedli fotbalisté Liverpoolu v sobotním 16. kole anglické ligy proti Bournemouthu ve všech ohledech senzační výkon. "Reds" díky výhře 3:0 triumfovali v Premier League posedmé za sebou a tabulku vedou o 11 bodů před Leicesterem, který má k dobru dnešní duel s Aston Villou. Kloppa také potěšilo první čisté konto od září.

"Byl to naprosto senzační výkon, báječná individuální představení. Týmový výkon byl velmi vyspělý a profesionální. Přesně to jsme potřebovali," citovaly Kloppa klubové stránky.

Liverpool vyhrál patnáctý zápas v aktuální ligové sezoně a po 13 soutěžních duelech neinkasoval. Předtím se mu to naposledy povedlo na konci září na hřišti Sheffieldu United.

"Abych byl upřímný, zapomněl jsem, jaký je to pocit. Je to skvělé, měli bychom udržovat nulu častěji. Žádné jiné slovo nepoužívali kluci v šatně častěji. Každý po ní toužil. Další utkání, kde by se nám hodila, je hned za rohem, v úterý v Lize mistrů proti Salcburku," uvedl dvaapadesátiletý Němec.

Klopp měl radost také z toho, že jeho svěřenci rozhodli o výhře už po 54 minutách. Postupně se trefili Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita a Muhammad Salah.

"V této sezoně jsme zažili spoustu zápasů, které jsme až do poslední vteřiny museli dohánět, protože jsme prohrávali 0:1 nebo to bylo 1:1. Když nastane tahle výjimečná a komfortní situace, kdy vedem takovým rozdílem, měli byste mít utkání pod kontrolou," prohlásil Klopp.

"Ve středu jsme vedli 4:1 nad Evertonem a kvůli nedostatečné koncentraci jsme z toho udělali opět drama, takže jsme museli dřít mnohem více, než kdybychom si tříbrankový náskok udrželi. Tentokrát jsme museli udělat odlišné věci, abychom vyhráli, a to se nám dneska povedlo," konstatoval někdejší kouč Mohuče a Dortmundu.