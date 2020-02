Londýnské derby ovládla Chelsea a upevnila si čtvrtou příčku.

Fotbalisté Tottenhamu nedokázali v londýnském derby navázat na třízápasovou vítěznou sérii a na hřišti Chelsea prohráli 1:2. Domácí zvítězilii poprvé po čtyřech kolech a upevnili si čtvrté místo, které ještě zajišťuje účast v Lize mistrů.

Znovu se potvrdilo, že se "Kohoutům" na stadionu Stamford Bridge nedaří, od začátku století tady vyhráli jen jediný zápas. V 15. minutě dostal Chelsea do vedení uzdravený Francouz Olivier Giroud, pro něhož to byl první gól v tomto ročníku. Jeho krajan Lloris v brance hostí sice první střelu vyrazil, dorážka Barkleyho se ale od tyče vrátila ke Giroudovi a ten napodruhé poslal míč do sítě.

Hned v úvodu druhého poločasu přidal druhý gól Španěl Alonso, který pak ještě trefil břevno. Hosté dokázali už jen výsledek zkorigovat. Minutu před koncem si srazil míč do vlastní branky Němec Rüdiger.