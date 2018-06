Pavlenka v Liverpoolu? Klopp hledá náhradu za Kariuse i v Brémách

Kdyby to vyšlo, je to hodně velká pecka. V Liverpoolu mocně shánějí gólmana a v hledáčku anglického giganta se ocitl i český hráč Jiří Pavlenka. Ten sice válčí v dresu Brém a už oznámil, že se nikam nežene, pokud by ale přišla taková nabídka, určitě by neváhal. Reds mají k dispozici "nešťastníka" Kariuse, jenž klubu svými minelami takřka prohrál finále Ligy mistrů. Kloppa zatím nepřesvědčil ani další brankář Mignolet. A proto se porozhlíží jinde. Kdo se nakonec v prestižním celku objeví?

Ten příběh zná snad každý fotbalový fanoušek. Brankář Loris Karius v průběhu sezony chytal za Liverpool výborně a pomohl proklestit cestu do finále Ligy mistrů. V něm ale nakupil dvě osudové chyby, které Red zřejmě stály možnost získat populární "ušák". Madridský Real jeho minely využil a mohl v Champions League oslavit historický hattrick.

I přesto, že později vyšlo na povrch, že německý brankář chytal de facto celý druhý poločas s otřesem mozku a zřejmě proto byl i hodně dezorientován, snaží se během letní pauzy v Liverpoolu najít novou jedničku. Z dvojice Karius-Mignolet je totiž ani jeden nepřesvědčil o tom, že by měl v příští sezoně fungovat jako vládce mezi tyčemi.

A tak trenér Jürgen Klopp přemýšlí, kde by vzal náhradu. V jeho hledáčku se objevil třeba brankář AS Řím Allison Becker. Římský klub chce ale svůj klenot prodat jen za hodně vysokou částku. Případní zájemci by tak museli sáhnout hodně hluboko do kapsy. Do hry o jeho angažmá se navíc zapojil Real Madrid, jenž je hodně tvrdým konkurentem.

V úvahu by přicházel i Jan Oblak z Atlétika Madrid, Španělé ale požadují až 80 milionů eur. Dobrými brankáři se to hemží i na Ostrovech. Do města u řeky Mersey by mohli přijít třeba Alex McCarthy ze Southamptonu, Nick Pope z Burnley nebo Jack Butland ze Stoke. Podle německého Sport Bild ale Liverpool krouží i kolem českého brankáře Jiřího Pavlenky, jenž momentálně působí v Brémách.

Bývalý hráč Baníku či Slavie se ale před nedávnem nechal slyšet, že z Werderu nikam nespěchá a v klubu bude i přes mnohé nabídky a možnosti hrát určitě ještě příští rok.

Ačkoliv je Pavlenka v Anglii relativně neznámý pojem, v Německu si za pouhý rok stihl vybudovat výbornou pověst a stal se jedním z nejlepších brankářů soutěže.

Brémy ho navíc koupily ze Slavie za pouhé tři miliony eur. I kdyby za něj Liverpool nenabídl extra vysokou sumu, mohli by si na severu Německa mnout ruce. Na transferu by totiž hodně vydělali.

Kdo se v brance Liverpoolu nakonec ocitne? Vysázejí funkcionáři Reds vysokou sumu za Oblaka nebo Beckera, nebo zvolí levnější variantu a méně známé jméno. Anebo dostane Karius druhou šanci?