Prognózy se naplňují. Zahýbe s Premier League období Vánoc?

Sice je odehraných pouze patnáct kol z celkových osmatřiceti, ale už teď je jasné, které týmy budou bojovat o titul, a které o účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Suverénní Manchester City a Liverpool nenechávají nikoho na pochybách a potvrzují předsezonní předpovědi, že to budou právě oni, kdo se porvou o první místo.

Možná je trochu předčasné hovořit o konečné tabulce Premier League, když se teprve schyluje k období Vánoc, kdy se může všechno změnit (a také se často mění). Ale dosavadní průběh ligy až podezřele nasvědčuje tomu, že týmy na špici mají jasně dány svůj osud.

Když se porovnají rozhovory s představiteli klubů, jako jsou Manchester City a Liverpool, s týmy Tottenhamu, Arsenalu, Chelsea nebo i Manchesteru United, je vidět, že si jsou vědomi, do jaké části tabulky patří a o co hrají. Herní projev a míra sebevědomí je hlavní ukazatel, čím prvně dva zmíněné celky válcují celou soutěž.

Man City a Liverpool. Patnáct zápasů, nula proher. Liší se pouze v počtu vítězství, to má klub z modré části Manchesteru o jedno více, celkem neskutečných třináct. Na suverenitu svěřenců Pepa Guardioly jsou fanoušci v Anglii zvyklí z minulého roku. Po rekordní stobodové sezoně ale mají konečně jiného soupeře než sami sebe.

Tým okolo oblíbeného trenéra Jürgena Kloppa se konečně sehrál do podoby, jakou německý taktik požaduje, a šlape jako dobře namazaný stroj. Jestli chce však opravdu pomýšlet na trofej z Premier League, čeká ho těžký boj, Manchester City totiž ztrácí body velmi sporadicky. Fanoušci z města, kde vznikla skupina Beatles, jsou pochopitelně z prozatímního průběhu sezony spokojeni. Aby také ne. Vždyť Liverpool zažívá nejlepší vstup do sezony - nikdy za 126 let na tom nebyl lépe.

Dvě místa pro tři adepty

Stejně napínavý souboj bude také o třetí a čtvrté místo, tedy příčky, jenž zaručují postup do Ligy mistrů. Forma a síla celků z anglické ligy ukazuje, že o dvě vstupenky do lukrativní soutěže se poperou tři týmy, které jsou od sebe v současnosti pouhé dva body.

Jednomu z trojice Tottenham, Arsenal a Chelsea zbydou oči pro pláč a bude se muset spokojit s Evropskou ligou. To vše za předpokladů, že se do Champions League daný tým neprobojuje jiným způsobem než postupem z ligy.

Samy týmy jsou se svojí situací naprosto srozuměny. Z vyjádření šéfů londýnských klubů je patrné, že se stoprocentně soustředí na umístění v TOP 4. Mít vyšší ambice by bylo v tuto chvíli dosti troufalé. Hlavně od Arsenalu a Chelsea, kteří sice hrají pod novými manažery dobrý fotbal, ale v takové konkurenci úspěch nepřichází hned první sezonu. I proto je na udržení pozice v první čtyřce mírně favorizován rival z Tottenhamu.

Anglickou ligu čeká období, kdy se ukazují pravé charaktery týmů. Od 8. prosince do 3. ledna bude odehráno celkem šest kol. Zimní počasí, rychle jdoucí utkání za sebou, případná zranění, to vše se může projevit a na Nový rok může být vše jinak.

Ostatně, právě proto je Premier League nejoblíbenější fotbalovou soutěží na světě.