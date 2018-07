První den v PSG. Buffon pozdravil fanoušky, zapálil světlice

Chystá se na novou výzvu. Legendární italský brankář Gianluigi Buffon opustil po dlouhých sedmnácti letech turínský Juventus, aby podepsal kontrakt s Paris St. Germain. V pondělí se vůbec poprvé představil tamním fanouškům, s nimiž se setkal před stadionem svého nového zaměstnavatele. Nechyběla ani zábavní pyrotechnika.

Fanoušci francouzského PSG šílí nadšením. Vedení bohatého klubu přivedlo po hvězdném Neymarovi a kometě právě probíhajícího fotbalového šampionátu Kilianu Mbappém další velkou posilu. Dres vzkvétajícího týmu v příští sezoně oblékne i legendární brankář Gianluigi Buffon.

Dlouholetá opora turínského Juventusu, kde působila sedmnáct let, si v pondělí poprvé zatrénovala s novými spoluhráči. Hned poté čtyřicetiletý borec zamířil na hlavní hřiště do Parku princů, kde se vyfotil s prezidentem mužstva Nasserem Al-Khelaïfim, dresem a červenomodrou šálou.

Po východu ze stadionu, jenž pojme více než osmačtyřicet tisíc lidí, už čekaly odchovance Parmy mnohem příjemnější povinnosti. Setkal se totiž se stovkami věrných fanoušků, kteří jej přišli pozdravit. A byla to velká show. Buffon si s "kotlem" zazpíval několik zvučných chorálů, neváhal ani odpálit pyrotechniku. Zkrátka přivítání, jak se patří.

Sublimes images ❤️🔥

Il a ébloui de sa classe, avec ses premiers mots en conf.

Il a communié avec les Ultras Parisiens, fumi en main.

BIENVENUE À PARIS, IMMENSE GIGI pic.twitter.com/B2XS34zphl - Ambre Godillon (@AmbreGodillon) 9. července 2018

Vítěz mistrovství světa 2006 následně absolvoval tiskovou konferenci, kde prozradil své první pocity. "Vždy jsem vyhledával výzvy. Mám za sebou první trénink, bylo příjemné komunikovat s trenérem Tuchelem, vidět spoluhráče a slyšet libozvučnou francouzštinu," řekl.

Došlo i na milionářskou Ligu mistrů, již se "Gigimu" stále nepodařilo vyhrát. "Jsem přesvědčený, že díky svým zkušenostem mám týmu co dát. Už několik let pozoruji jeho vzestup, dnes patří k nejlepším v Evropě a já bych chtěl pomoci naplnit jeho nejvyšší ambice. Je pro mě poctou být součástí tohoto klubu. Kromě Ligy mistrů jsem vyhrál skoro vše, co se dalo. I tento sen se mi ale může v PSG splnit," uvedl.

Příznivci už se nemohou dočkat, až velezkušeného brankáře uvidí v soutěžním zápase. Francouzská Ligue 1 startuje v srpnu, PSG vyzve v úvodním kole celek SM Caen.