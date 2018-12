Schicka dělil milimetr od vlastního gólu. Trenér ho i tak pochválil

Povedený večer zažil český útočník ve službách AS Řím. Patrik Schick dostal příležitost hrát od začátku v ligovém utkání proti Sassuolu. Gólem a vybojovanou penaltou se podílel na výhře 3:1. Následně ho dělil milimetr i od překonání vlastního brankáře. Trenér si přitom jeho výkon pochvaloval.

Tenisté tenhle moment dobře znají. Když se jim nelíbí verdikt rozhodčího, sáhnou po jestřábím oku a v mnoha případech prokáže, že míček o milimetr lízl lajnu. Podobnou úlevu cítil i Patrik Schick, jehož stejná vzdálenost dělila od vlastní branky. Že míč nepřešel čáru celým svým objemem prokázala následně i gólová technologie.

Sassuolo v tu chvíli přišlo o vyrovnání, když prohrávalo po proměněné penaltě soupeře, kterou vybojoval český útočník ve službách AS Řím. Video se v italské lize používá už druhým rokem na všech stadionech a bylo potřeba právě i po faulu hostů na Shicka v úvodu zápasu.

Verdikty za pomoci videa těžce nesli někteří fotbalisté Sassuola. "Předem bylo rozhodnuto, kdo má vyhrát," pronesl záložník Alfred Duncan. Když pak viděl fotografii s míčem a brankovou čárou, tak nadále pokračoval. "Jasně, klid, to není gól. Ostuda, takhle můžeme dál ničit fotbal tím, že předem rozhodneme, kdo vyhraje," napsal na svůj twitterový účet. Svůj status o chvíli později raději smazal.

Český útočník se posléze prosadil i sám, když udělal kličku gólmanovi a zvyšoval na 2:0 z pohledu svého týmu. Trenér Eusebio Di Francesco mu po zápase vysekl pochvalu. "Ukazuje zlepšení. I taktické. Věděli jsme, že můžeme soupeři dělat problémy přihrávkami za obranu a na to on má schopnosti," řekl kouč AS Řím na adresu Schicka.

Římský stratég byl hodně spokojen a po zápase prohlásil, že jeho tým sehrál nejlepší zápas v sezoně. Schick ho však nedohrál. Čtvrt hodiny před koncem musel střídat kvůli svalovému zranění.