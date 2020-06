Schickův gól nestačil, Lipsko ztratilo výhru. Hráči Bayernu lámali rekordy

Ve třetím utkání německé ligy za sebou se útočník Patrik Schick zapsal mezi střelce. Český fotbalový reprezentant poslal Lipsko do vedení v zápase s posledním Paderbornem 1:0 a připsal si desátou branku v soutěži. Lipsko, které hrálo od 43. minuty v deseti bez vyloučeného Upamecana, však těsný náskok neudrželo a v nastavení inkasovalo gól na konečných 1:1.

Schickův tým promarnil šanci na třetí výhru z posledních čtyř utkání a posun na druhé místo tabulky před Dortmund, který se večer utká s Herthou Berlín. Lipsko zůstalo třetí o bod za Borussií a už 11 bodů ztrácí na vedoucí Bayern, který zvítězil 4:2 na hřišti pátého Leverkusenu.

Schick potvrdil střeleckou formu ve 27. minutě, kdy po zpětné přihrávce kanonýra Wernera pohotově levačkou poslal míč do branky. Po vyloučení Upamecana, jenž dostal během 27 minut dvě žluté karty, domácí dlouhou drželi proti outsiderovi vedení. I s pomocí Halstenberga, kterým kouč Nagelsmann posílil od začátku druhého poločasu defenzivu na úkor Schicka. V nastaveném čase však po rohovém kopu zajistil hostům cenný bod z dorážky Strohdiek. Lipsko ztratilo doma body remízou potřetí za sebou.

"Samozřejmě jsme zklamaní. Jediné pozitivum je, že ztratily i týmy pod námi. Pořád máme dobrou pozici, abychom si vybojovali Ligu mistrů, a musíme do toho dát všechno. Příště potřebujeme vyhrát v Hoffenheimu," řekl Schick po zápase. "Museli jsme se po tom vyloučení zatáhnout, i tak jsme měli čtyři nebo pět tutovek. Nebýt té červené karty, tak jsme vyhráli," uvedl trenér Julian Nagelsmann.

Za obhajobou titulu dál suverénně míří Bayern, který sice v Leverkusenu od 10. minutě prohrával, ale pak nasázel soupeři čtyři góly. Na 4:1 zvýšil v 66. minutě Lewandowski, jenž si třicátou brankou v sezoně upevnil vedení v tabulce střelců. Alespoň 30 gólů v jedné bundesligové sezoně dal už potřetí. Víckrát to dokázal jen Gerd Müller, kterému se to povedlo pětkrát. Do historie se zapsal i Thomas Müller, jenž přihrál na dvě branky Bayernu a má v sezoně už 20 asistencí. Tím vyrovnal rekord soutěže Kevina De Bruynea z ročníku 2014/15, kdy belgický záložník hrál za Wolfsburg.

Porážku Leverkusenu se šampionem uplynulých sedmi ročníků zmírnil v 89. minutě Florian Wirtz, který se stal v 17 letech a 34 dnech nejmladším střelcem v historii bundesligy. Při čtvrtém startu v soutěži překonal Nuriho Sahina, který byl v roce 2005 při své první trefě za Dortmund o 48 dní starší.

Šestý Hoffenheim sahal po třetím vítězství v řadě, přestože hrál od deváté minuty v deseti, ale šestnáctý Düsseldorf získal důležitý bod v boji o záchranu díky dvěma brankám Henningse. Nejlepší střelec Fortuny proměnil v 76. minutě penaltu a čtrnáctým gólem v sezoně rozhodl o remíze 2:2. Obránce Pavel Kadeřábek si za Hoffenheim zahrál od 62. minuty, kdy nahradil Zubera, jenž pár sekund předtím poslal hosty do vedení 2:1.