Dúbravka pomohl Newcastlu porazit United, uspěl i Liverpool

Brankář Martin Dúbravka zažil snový debut za Newcastle a ve 27. kole anglické fotbalové ligy nováčkovi pomohl k překvapivé domácí výhře 1:0 nad druhým Manchesterem United. Slovenský reprezentant, který v lednu přišel do Newcastlu na hostování z pražské Sparty, předvedl několik výborných zákroků, působil jistým dojmem a byl zvolen nejlepším hráčem utkání.

"Byl to úžasný zápas a je pro nás důležité, že jsme získali tři body. Každý z nás je super šťastný. Snažil jsem se soustředit na hru a myslel jen na to, abych týmu pomohl v klíčových momentech," řekl Dúbravka v rozhovoru pro BBC. "Uvidíme, co se stane v létě. Snažím se ukázat lidem, že si zasloužím být v Newcastlu," přidal devětadvacetiletý gólman.

V prvním poločase Dúbravka zneškodnil Lingardovu tečovanou střelu a vykopl i pokus Anthonyho Martiala. Na začátku druhé půle sice Romelu Lukaku dostal míč do sítě Newcastlu, ale gól nebyl uznán kvůli útočnému faulu.

"Straky" rozhodly v 65. minutě. Po standardní situaci Dwight Gayle přiklepl míč volnému Mattu Ritchiemu a ten nekompromisně propálil gólmana Davida de Geu. Závěrečný nápor hostů fotbalisté Newcastlu ustáli, Dúbravka ještě vychytal Ashleyho Younga a Michaela Carricka.

"Dúbravka byl klidný a přenesl sebevědomí na celý tým. Všichni tvrdě makali, takže by nebylo spravedlivé říct, že jenom brankář hrál dobře," uvedl trenér Newcastlu Rafael Benítez.

Jeho svěřenci doma v anglické lize zvítězili poprvé od října a poskočili na třinácté místo. Naopak Manchester United po druhé venkovní porážce za sebou v tabulce ztrácí 16 bodů na městského rivala City.

"I kdybychom tady hráli deset hodin, tak bychom nedali gól. Hráči Newcastlu bojovali jako zvířata, což myslím jako kompliment. Dali do toho všechno a fotbaloví bohové byli na jejich straně," konstatoval kouč "Rudých ďáblů" José Mourinho, který se ani na sedmý pokus nedočkal ligové výhry na stadionu St. James' Park.

Gratulace Martinu Dúbravkovi k jeho prvnímu startu v Premier League a čistému kontu v zápase proti Manchesteru United 👍🏻👏🏻 - AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 11. února 2018

Liverpool zvítězil v Southamptonu 2:0 a vrátil se na třetí místo tabulky, na druhý Manchester United ztrácejí "Reds" jen dva body. Výběr trenéra Jürgena Kloppa rozhodl zápas už v prvním poločase, kdy se trefili útočníci Roberto Firmino a Mohamed Salah.