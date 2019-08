ŽIVĚ: Vaclíkova Sevilla bojuje o body, hraje i Dortmund či Everton

Pátečními duely startují další kola předních evropských fotbalových lig. Představí se týmy z anglické, španělské a německé soutěže. Pro českého diváka bude určitě zajímavé sledovat, jestli brankář Sevilly Tomáš Vaclík udrží i ve druhém utkání sezony čisté konto. Dále se v předehrávkách představí celky jako Dortmund nebo Everton.

Anglickou Premier League čeká již třetí kolo. Střetnou se mužstva, které během letní přestávky mohutně posilovaly. Aston Ville to ale zatím nepomáhá, proti Tottenhamu a Bournemouthu neuhrála ani bod. To Everton je na tom o poznání lépe. Po dvou duelech má slušné čtyři body a bude chtít navázat na úspěšný vstup do sezony a naplnit ambici nahánět nejlepší týmy soutěže.

Německou i španělskou soutěž čeká teprve druhé hrací kolo. BVB by v Kolínu nad Rýnem chtělo pokračovat v kanonádě, kterou spustilo na úvod ročníku proti Augsburgu. Tomáš Vaclík by zase rád navázal na čisté konto z prvního ligového mače, se spoluhráči nastoupí v Granadě. Další utkání a Ligy nabídne souboj mezi Levante a Villarealem.

Stav na všech stadionech budeme bedlivě sledovat a aktualizovat v tabulce níže.