Ještě není konec, věří střelec Třince v obrat

Hokejisté Třince musejí po dnešní porážce ve čtvrtém finále extraligy na ledě Komety Brno 2:5 k zisku druhého titulu v historii klubu otočit sérii s úřadujícím mistrem z nepříznivého stavu 1:3 na zápasy. To se podařilo v play off nejvyšší soutěže jen šestkrát v historii. Oceláři se pokusí zopakovat stejný obrat jako v semifinále se Slavií v mistrovském roce 2011. Podle útočníka Romana Vlacha Slezany víra v úspěch neopouští.

Třinec po úvodní výhře 5:1 podlehl třikrát za sebou a v Brně po středeční porážce 2:3 opět neuspěl. "Určitě jsme chtěli odvézt jeden zápas, ale série je na čtyři vítězné, takže to pro nás ještě nekončí. Oni musí jeden vyhrát. Věřím tomu, že když doma vyhrajeme, tak by se tady zase mohli trošku strachovat o výsledek oni. Chceme teď vyhrát ten zápas doma. Nevnímáme nějak, že je to 1:3," řekl Vlach.

"Víme, že jsme tady odehráli dobré zápasy. I kousek štěstí chybělo. Kometa ho dneska měla. Když ale budeme hrát tak, jak jsme hráli, tak se štěstí zase přikloní k nám a zlomíme to," věří osmadvacetiletý centr, který v šesté minutě vyrovnal na 1:1 tečí střely Lukáše Krajíčka. Šestatřicetiletý bek patří k hlavním tahounům Ocelářů a polepšil si na 14 bodů za tři branky a 11 asistencí ze 17 utkání.

"Krajíc (Krajíček) je velice zkušený a dobrý hráč. Hraje s hroznou lehkostí, hraje se s ním úplně suprově. Má přesně takovou střelu, která je pro útočníka nejlepší, aby ji mohl tečovat," ocenil Vlach.

Kometa na vyrovnání Třince odpověděla ještě v úvodním dějství trefou Hynka Zohorny v přesilové hře a v polovině utkání v oslabení zvýšil na 3:1 Alexandre Mallet. "To se stane. Vláďa Roth vystřelí, odrazí se to tak, že jedou dva na jednoho. To je jejich štěstí. Nechci říct, že to byla nějaká rána, ale mrzelo nás, že to bylo v naší přesilovce," uvedl Vlach.

Třinec se pak marně snažil ztrátu dotáhnout. "Chtěli si to pohlídat, bylo vidět, že hrají zanďoura, kterého u nás v Třinci nehráli. Jsou zkušené mužstvo, když vedli, tak si to pohlídali," řekl Vlach. Oceláři sáhli k power play za stavu 2:4 už více než 11 minut před koncem. "Už se to párkrát stalo, co jsme tady. Pan Varaďa to tak někdy zkusí. Mohlo to vyjít, tentokrát to nevyšlo. Neměli jsme co ztratit, kdybychom dali gól, Kometa by byla víc pod tlakem."

Podle něj je zatím rozdíl v efektivitě Komety. "Včera jsme je totálně přestříleli, měli jsme lepší pohyb a všechno, ale oni měli pár šancí a dali z toho gól. Věděli jsme, že to s nimi bude těžké, ale máme také výborné mužstvo, abychom to otočili. Myslím, že to bude ještě dobrý souboj. Když budeme hrát furt stejně, tak věřím, že se to přikloní k nám," řekl Vlach.

Podle něj musejí Slezané zůstat u toho, že se budou snažit z každé pozice na brankáře Marka Čiliaka střílet. "Bez ranky není branky. Řekli jsme si, že musíme všechno střílet. Kometa hraje docela kolem brány, snaží se tam zhustit prostor, takže to na nějaké kombinace a pěknou hru není. Musíme to tam házet, bojovat o to a dát jeden dva upracované góly a zápas může být zase úplně jiný," dodal Vlach.