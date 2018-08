Kemp byl perfektní, ale všichni ještě musí přidat, tvrdí Říha

Poslední trénink dnes zakončil letní kemp české hokejové reprezentace v Přerově, kam si adepty národního mužstva sezval Miloš Říha. Nový kouč si pochvaloval přínos akce a ocenil všechny hráče, jak k soustředění přistoupili. Ujistil, že pokud setrvá ve funkci i příští sezonu, kemp se svými spolupracovníky zopakuje.

"Celý kemp jednoznačně splnil to, co jsme od něj očekávali. Diskutovali jsme o tom a shodli se, že to bylo perfektní. Ode dne, kdy kluci přijeli, to šlo hodně nahoru. Soustředění přesně splnilo cíl - můžeme si říct, že jsme pozvali dobré hráče, na které se budeme dál dívat," řekl Říha ČTK a deníku Sport.

"Viděli jsme, jak k tomu hráči přistoupili. Oni se teď ale musí o sebe do budoucna starat a přistupovat k tomu, jak je potřeba. Teď záleží na nich, jak budou postupovat a co si z toho vezmou. Myslím si však, že máme z čeho vybírat," je přesvědčený devětapadesátiletý Říha.

Zároveň připustil, že hráči na sobě musí pracovat ještě v mnoha ohledech. "Těch věcí je docela dost. Potřebují jít nahoru prakticky ve všem a zlepšovat se. Někteří z nich jsou na tom lépe silově, někteří bruslařsky, jiní technicky. Každý z nich by měl v něčem přidat," prohlásil Říha. "Ale my jsme je viděli poprvé. Myslím, že to by jim měli připomínat trenéři, kteří s nimi pracují v klubech," doplnil Říha.

"Když to tak řeknu - já osobně bych takovéhle mužstvo chtěl na klubové úrovni tak na tři roky. Některé bych třeba ještě vyměnil, ale jinak si myslím, že by to byl skvělý tým. Ta jejich chuť pracovat... Vím, že těch pět dnů je málo na to, aby člověk někoho úplně poznal a mohl ohodnotit, ale v tomhle směru musím všechny ohodnotit kladně. Přistoupili k tomu výborně, na druhou stranu si snad sami užili podmínky, které tady od nás všech měli," podotkl Říha.

Před kempem jsem se docela bál, přiznal Říha

Netajil, že měl před startem soustředění určité obavy. "Docela jsem se toho bál. Šlo o kemp, který jsme zvolili docela pozdě, byly tam z různých důvodů nějaké změny. Myslím si ale, že pro mladé hráče to byla neuvěřitelná zkušenost. A pro nás samozřejmě také. Pokud budeme u týmu i příští sezonu, chtěli bychom kemp udělat znovu. Možná ještě o něco širší, ale daleko dřív," nastínil Říha, jenž má u týmu dvouletou smlouvu.

Vrcholem přípravného období v Přerově byl čtvrteční modelový zápas Čechy - Morava se 17 hráči včetně gólmanů na obou stranách. "Potřebovali jsme to vidět, aby se nám hráči ukázali nejen v tréninku, ale i v zápase. A nám to ukázalo docela dost věcí. Byl to vrchol v představení kvality jednotlivých hráčů," vysvětlil Říha.

Druhý jeho asistent po boku Roberta Reichla se stále hledá. "Něco se za poslední dny pohnulo, ale nechci to tlačit přehnaně moc dopředu. Mohu ale říct, že hledáme vhodný typ trenéra ke kolektivu, který máme, protože si myslím, že ten kolektiv je ohromně pracovitý a zároveň správně naladěný, tedy na jednu stranu profesionální, ale i uvolněný. Vhodně se doplňujeme a věřím, že to cítí i hráči," řekl Říha.

První velká akce ve funkci ho čeká v první polovině listopadu v podobě turnaje Karjala. "Nastínili jsme si pravidla turnajů, tiskovky a program, kdy budeme muset oznámit nominace, rozdělili jsme si výjezdy, kdy kam se pojedeme dívat na hráče. Zhodnotíme tento kemp a jednotlivé hráče a hned se rozjedeme a budeme sledovat další. Práce nám teprve začíná, potenciální adepty reprezentace máme v pěti ligách," uvedl Říha.