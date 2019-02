Nestárnoucí Bolt. Legendární sprinter vyrovnal rekord NFL

Není to tak dlouho, co ukončil krátkou fotbalovou kariéru. Atletický fenomén Usain Bolt si před začátkem Super Bowlu vyzkoušel trať, kterou absolvují mladíci, jenž se snaží do nejlepší ligy amerického fotbalu dostat. Jamajský sprinter předvedl, že to v sobě stále má - vyrovnal rekord NFL.

Zajímavá podívaná se seběhla na akci, kterou pořádala společnost Puma. Právě ta Bolta sponzorovala v jeho atletické kariéře. Na legendárního sprintera z Jamajky si připravila velmi nezvyklý oříšek. Jelikož bylo krátce před začátkem Super Bowlu, tak dostal dvaatřicetiletý borec za úkol zaběhnout trať na 40 yardů (36,5 metrů). Tuto vzdálenost používá NFL jako jednu z metod, jak otestovat mladé hráče před draftem do nejprestižnější ligy amerického fotbalu na světě.

Zde se však nejednalo o žádné testování mladíka, kterému by přihlížely desítky skautů profesionálních týmů, ale pouze o způsob odreagování a zábavy. Nicméně, Usain Bolt je soutěživý a chtěl ze sebe vydat maximum. I když běžel ve vycházkové, nikoliv sportovní, obuvi a bral to s humorem, tak se mu podařilo vyrovnat rekord Johna Rosse z roku 2017. Po protnutí cíle svítil na tabuli čas 4,22 sekundy!

Usain Bolt just ran the NFL Record, 4.22 40 Yard Dash, in Sweat Pants and Pumas out of retirement 😅 pic.twitter.com/1BdGq5h8VP - Roman Turner (@TurnRoman98) 2. února 2019

Trojnásobný držitel atletických rekordů tak opět prokázal, že je stále rychlý jako vítr. Přítomní diváci se pouze usmívali, tleskali a nevěřícně vrtěli hlavou. Přitom Bolt byl za dobu svého působení v atletice známý svým pomalejším rozjezdem a o to rychlejší druhou polovinou závodu. Zde se ukázalo, že ani ty začátky nemá vyloženě slabé.

Ani skvělý výsledek, kterého dosáhl, ho nepřiměje k návratu na závodiště. "Teď budu dělat spoustu jiných věcí," vyloučil zatím návrat. "Sportovní život skončil, pustím se do různých obchodních záležitostí," prozradila jamajské televizi atletická legenda, která se snažila prosadit také ve fotbale.