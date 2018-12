Pokračujeme v plánu tvořit tým pro MS, řekl Říha. Co Plekanec?

Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha potvrdil nominací na turnaj Channel One Cup v Tampere a Moskvě svůj záměr připravovat tým především na vrchol sezony. Šedesátiletý kouč nechce pracovat s přehnaně širokým kádrem, ale budovat místo toho vazby jádra týmu a na tomto základě pak postavit mužstvo na mistrovství světa.

Z hráčů povolaných na druhou akci série Euro Hockey Tour v sezoně jich 17 reprezentovalo již v listopadu na turnaji Karjala. "Chceme vyhrávat, ale ne za každou cenu. Směřujeme to všechno k jednomu cíli. A tím je Bratislava," prohlásil Říha v rozhovoru s novináři. "Chceme, aby si ten kádr na sebe zvykl a měli jsme vytvořený takový základ, než začneme nominovat na šampionát," doplnil.

"Po prvním turnaji jsme si to zanalyzovali. Už na začátku jsme říkali, že nechceme přehnaně široký kádr. Já jsem strašně rád, že nám nepřišla ani jedna omluvenka, že by se někdo ozval, že nechce reprezentovat. Přibyli ti, s nimiž jsme počítali na Karjalu a nemohli. Chybí jen zranění nebo hráči, co mají určité problémy v klubech," uvedl Říha.

Připustil, že si je dobře vědom určitého návratu do minulosti. "Dříve to jádro bylo jedno dané, a když se tam dostal nějaký hráč nově, musel předvést obrovský výkon a držet tu křivku výkonů hodně vysoko. Chceme, aby jádro bylo pospolu. Je skvělé, že se nám hráči hlásí, že jsou připravení a chtějí jet, a nedostáváme žádné omluvenky," ocenil Říha.

Ani tentokrát nebude v týmu jasně nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil. "Nominovali jsme ho, ale sám požádal, že se necítí fit, že by tak těžký turnaj nezvládl, proto chybí v nominaci. Zranění jsou i Kolář s Mozíkem. Minule nám vypadl brankář Jakub Kovář, který po zranění už zase začal chytat, dohodli jsme se ale, že si zranění doléčí, proto pojedou Furch a s ním Hrubec a Bartošák," vysvětlil Říha.

Ačkoliv měl obránce Jakub Nakládal zájem odehrát všechny turnaje během sezony, schází také on. "Kubu známe, je před podpisem smlouvy v Jaroslavli a po dohodě s Lokomotivem jsme ho nechali v klubu."

Od Karjaly se rovněž několik hráčů vrátilo ze zahraničí do extraligy. "Kundrátka jsme ale neviděli hrát, Birner byl dlouho zraněný a potřebuje se dostat do kondice, jinak by v nominaci určitě byl. Filippiho jsme chtěli už na první turnaj, měl nějaké zranění a nevěděli jsme, kde nakonec zakotví. Teď ho budeme sledovat," potvrdil Říha.

Návrat Plekance?

Velmi speciální kapitolu představuje zkušený útočník Tomáš Plekanec, který skončil v NHL, ale na posledním MS v Dánsku své působení v dresu reprezentace završil. Zdál se být tehdy nezlomně rozhodnutý.

"S Tomášem jsme domluvení, že počkáme na schůzku. Jen nám sdělil, ať ho teď necháme v klidu, že se připraví a uvidíme, zda by pak jel na ten únorový turnaj. Ale zase bychom nechtěli moc starších hráčů, vybrali bychom z nich tak dva jako tahouny týmu, aby mužstvu něco dali, ale moc jich chtít nebudeme," nastínil Říha.

Mužstvo na Channel One Cup bude mít pohromadě až v Tampere na úvodní duel s Finy. "Ten prostor máme minimální, jen skládáme mužstvo a takové ty základní věci, které chcete trošku změnit, aby se národní tým trošku posunul a byl trochu hokejovější, na to máte málo času. Nechceme zase hráče zatěžovat tím, abychom seděli celý den u videa a říkali každému, kam má jet, kde má stát," podotkl Říha.

Očekává, že dosáhnout dobrých výsledků na Channel One Cupu bude pro mužstvo ještě složitější než na Karjale. "Ve Finsku to od nás ani moc nečekali a my jako trenéři jsme byli překvapení - nebo tedy alespoň já - jak jsou od nás ti ostatní soupeři daleko. Ale nezklamali jsme, zahráli jsme výborný turnaj a bude těžké to zopakovat," řekl Říha.

Sám se vrátí do dobře známého prostředí. "Byl jsem v Rusku 11 let, takže tam samozřejmě mám spoustu známých, kteří mi píšou, že už se těší, až přijedeme. Navíc jsme je porazili na Karjale, takže nám to budou chtít určitě vrátit i s úroky. A i z té jejich nominace je jasné, že domácí turnaj budou chtít ovládnout. Těším se na to," uzavřel Říha.