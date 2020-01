Slováci na šampionátu končí. V semifinále jsou Rusko a Kanada

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ostravě a Třinci: Čtvrtfinále: Švýcarsko - Rusko 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) Branky a nahrávky: 28. Jobin (Salzgeber) - 22. Voronkov (Děnisenko, Alexandrov), 35. Chovanov (Děnisenko), 39. Voronkov (Chovanov, Zamula). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Heikkinen (Fin.) - Lederer (ČR), Nordlander (Švéd.). Vyloučení: 7:5. Využití: 0:2. Diváci: 3158. Kanada - Slovensko 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) Branky a nahrávky: 7. Hayton (Lafreniere, Cozens), 22. McMichael (Veleno), 24. Bernard-Docker (Drysdale, Cozens), 30. Foudy (Dellandrea, Drysdale), 31. Lafreniere (Addison, Hayton), 41. Hayton (Addison) - 47. Okuliar (Kováčik). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švýc.) - Merten (Něm.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 7:11, navíc Foote 5 min. a do konce utkání - Vitaloš 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7074. 17:30 USA - Finsko (Třinec), 20:00 ČR - Švédsko (Ostrava).