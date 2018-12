Snad nebudu muset jako nováček sbírat puky, smál se Němec

Jeden z velkých návratů zažívá díky obránci Ondřeji Němcovi hokejová reprezentace před turnajem Channel One Cup. Čtyřiatřicetiletý mistr světa z Německa 2010, který je už třetí sezonu oporou zadních řad Komety Brno, se s národním mužstvem oficiálně rozloučil po únorové olympiádě v Pchjongčchangu. Své rozhodnutí ale přehodnotil poté, co mu dal trenér Miloš Říha starší najevo, jak o něj stojí.

"Je to celé zase něco trochu jiného díky tomu, že už jsem jednou řekl, že jsem skončil. Je to zase takové 'poprvé', přesněji podruhé 'poprvé'," přiblížil Němec své pocity v rozhovoru s novináři. Návrat do týmu mu podle všeho neprojde jen tak. "Když mi kustod Zdeněk Šmíd podával ruku se slovy 'Vítej, nováčku', tak hned hlásil, že mám zaplatit nějaké peníze do kasy," smál se Němec.

Při setkání se Šmídem se musel dokonce představit. "On se mi také představil, takže teď už se známe a je to dobré. Ale tím, že už jsem jednou ohlásil konec a říkal, že už je potřeba předat žezlo mladším, tak samozřejmě očekávám, že těch narážek si pár vyslechnu," odtušil Němec. "Jen doufám, že v pětatřiceti letech se mě netýkají všechny nováčkovské povinnosti a nebudu muset sbírat puky, to snad ne," doplnil Němec.

Návrat dlouholeté opory reprezentace se rodil pozvolna. "Byli jsme v kontaktu s novým hlavním trenérem a nechal mi určitý čas a prostor k tomu, abych se mohl sám rozhodnout," připomněl Němec.

Přiznal, že ze začátku zůstával definitivně rozhodnutý, že už zásadní rozhodnutí měnit nebude. "Ale po určitých rozhovorech, které nebyly krátké a kdy mi trenér nastínil, co by po mně asi chtěl, jsem se rozhodl, že do té řeky ještě jednou vstoupím. A budu se snažit dělat to, kvůli čemu pan Říha chce, abych se vrátil," vysvětlil Němec.

Jak dlouho vše trvalo? "Dali jsme si na to asi týden. Přemýšlel jsem o tom, jak by to všechno mohlo vypadat, také o tom, co bych týmu mohl dát. Hlavní pro mě bylo, že když sem pojedu, abych byl pro tým přínosem. Bavil jsem se o možnosti návratu i s Liborem Zábranským a chtěl znát jeho názor. On byl asi ten jazýček na vahách, který převážil. A tak jsem si nakonec řekl, že to zkusím a ještě jednou do toho půjdu," uvedl Němec.

Od Němce očekává kouč Říha vůdcovskou roli, ale také sílu v přesilovce, rozehrávce a v přehledu na ledě. "Trenér mi nastínil své představy, které jsou takové, že v týmu by měli být starší i mladší hráči a ti starší by měli pomoci těm mladším, aby mohli jednou nároďák táhnout a vozit úspěchy. Já přijmu roli, kterou on mi dá. Budu se snažit udělat vše, aby tým byl úspěšný," přislíbil Němec.

V reprezentaci se navíc sešel s dalším zkušeným hráčem Jiřím Novotným. Oba pojí kromě reprezentačních zkušeností také ta ze Lva Praha, s nímž hráli finále Kontinentální ligy. "Je tu spousta mladých kluků, kteří jsou o dost mladší než my, ale také třeba Jiřina, nebo Milan Gulaš, tedy kluci, s nimiž jsem prožil spoustu akcí. Věřím, že uděláme partu tak, aby se dostavil kýžený výsledek," prohlásil Němec.

Samotného Říhu dosud nijak dobře neznal "Já těch zkušeností s panem Říhou moc nemám. Známe se akorát jako soupeři. A nerad hodnotím někoho, když ho osobně neznám, takže na to hodnocení je třeba si počkat, můžeme si pak říct více třeba po turnaji," uzavřel Němec.