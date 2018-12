ŽIVĚ: Češi hrají se Švýcary bez branek, nečeká je nic lehkého

Čeští hokejisté do 20 let zahajují duelem se Švýcarskem 43. Mistrovství světa této věkové kategorie. Do zápasu jdou v roli favorita a chtějí si zvýšit sebevědomí před duely s Ruskem a domácí Kanadou.

Vstup do turnaje bude podle trenérů pro český národní tým důležitý. Nejen kvůli lepšímu postavení pro vyřazovací boje, ale aby si mladíci také zvedli sebevědomí, jež je pro juniorskou kategorii klíčové.

Na úvod šampionátu přitom čekají české reprezentanty nevyzpytatelní Švýcaři. Posledních pět vzájemných duelů sice Češi ovládli, ale v živé paměti mají porážky na mistrovství světa z let 2014 a 2016. Něco podobného by hokejisté neradi zopakovali i letos. Do zápasu jdou v roli favorita a spoléhat se budou především na elitní útok vedený kapitánem Martinem Nečasem.