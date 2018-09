Sampdoria v dohrávce italské ligy remizovala s Fiorentinou

Původní zpráva Letní fotbalová přestávka byla opět ve znamení velkých přestupů. Do nákupů se tentokrát pořádně vložili také šéfové italského Juventusu, kteří do svého klubu... více

Původní zpráva Má velké plány. Prezidentovi italské Neapole se zachtělo vstoupit do dalšího klubu, tentokrát by rád vedl mužstvo z úplně jiné země. Rád by zavítal do... více