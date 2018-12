V Rusku se strhla hromadná bitka dětí. Zapojili se i rodiče

Hokej je tvrdá hra, ke které odjakživa neodmyslitelně patří bitky. Hromadná šarvátka byla k vidění v Rusku mezi týmy Sterlitamakem a Ufou. Nešlo se však o klasickou kategorii mužů, nýbrž o malé děti, konkrétně ročník 2009. Do strkanice se zapojili dokonce i rodiče.

Něco takového se dalo čekat. Města Sterlitamak a Ufa spadají pod republiku Baškortostán, která leží na pomezí evropské části země. Vzájemné zápasy mnohdy končí tak, že hráči zahazují hokejky a shazují rukavice. To se však převážně stává v amatérském dospělém hokeji.

V uvedeném videu se do sebe pustily devítileté děti, které doplnili rodiče - ať už aktivně na ledu, nebo je povzbuzovali mohutným "davaj, davaj!" z tribuny. Podle oficiálního vyjádření klubu z Ufy není páteční řežba nic nového. Odsuzuje zejména agresivní rodiče, kteří se do rozmíšek zaplétají poměrně často.

"Nejhorší na celé situaci je to, že podobné chování rodičů není výjimečné. Krvelačné chování některých opilých jedinců začíná být v naší hokejové kultuře běžné," sdělila Ufa ve svém prohlášení. "To, co je vidět na videu, je ještě slabý odvar. Rodiče se do sebe často zapletou přímo před očima svých dětí."

Hledáte důvod, proč se do sebe děti vlastně pustily? Dle ředitele hokejové školy v Ufě Vjačeslava Chajeva za to mohlo špatně vedené utkání hlavním rozhodčím. "V zápase udělal několik chyb, čímž způsobil vyhrocenou situaci," kritizoval mladého sudího Chajev.

"Ano, šarvátky k hokeji patří, ale my chceme, aby naši odchovanci ctili zásady čestného boje," snažil se Chajev uklidnit situaci a omezit agresivní chování na stadionech. Zároveň dodal, že při hromadné bitce dětí a rodičů nebyl naštěstí nikdo zraněn.