VIDEO: Dril a vojenský výcvik. Sparťané si v připravě sáhli na dno

Nutné zlo. Tak často označují hokejisté suchou letní přípravu. Týdny, kdy se potí při běhání či v posilovně většinou nemají z duše rádi, a tak trenéři hledají způsoby, jak neoblíbenou část sezony nějak zpestřit. Hráči si tak občas zahrají volejbal, fotbal nebo basket. Hokejová Sparta však přišla s něčím úplně jiným. Nachystala pro A-tým speciální soustředí s policejním výcvikem. Zajímavé tři dny. Do sezony určitě po všech stránkách mohou pomoci," řekl o akci útočník Lukáš Pech.

Vzali spacáky a teplé oblečení a vyrazili do terénu v Borku u Rokycan. Trenéři a funkcionáři připravili pro hokejisty Sparty speciální část přípravy a hráči pražského klubu si vyzkoušeli třídenní výcvik u Útvaru rychlého nasazení Policie ČR.

Během náročného drilu nechyběly angličáky, dřepy a další fyzické "laskominy". Kdo něco udělal špatně, zavařil celému týmu. "Smyslem celého kurzu bylo, aby si hokejisté zkusili jiný druh fyzické a psychické zátěže a vyzkoušeli si výcvik Útvaru rychlého nasazení. Cílem bylo zjistit vlastní fyzické a psychické limity a ověřit si týmového ducha v různých stresových situacích, ke kterým se tady běžný občan není schopen dostat," řekl jeden z organizátorů akce pro hokej.cz.

Sparťané si tak vyzkoušeli nejen klasické cviky, které znají z přípravy, ale i spoustu dalších věcí. Museli například nařezat dřevo na co nejvíc kusů, a to zavěšení ve dvoumetrové výšce. Ostatní kládu drželi nad hlavami. Někteří hráči museli nosit zásoby vody do připraveného barelu, jiní přenášeli přes hasičskou nádrž stokilovou figurínu.

Noc navíc strávili v lese. "My starší víme, jaké to je přespat pod širákem. Všichni jsme v mládí jezdili na tábory nebo podobné akce. Žádný problém tedy první noc nenastal," přiznal útočník Lukáš Pech.

Zajímavý výcvik byl sice hodně náročný, podle jeho absolventů ale určitě v mnoha směrech prospěšný. "Aspoň nám to otevřelo oči a ukázalo naše limity. Samozřejmě jsme v tu chvíli nadávali a byli naštvaní, co musíme absolvovat, ale to k tomu patří. Byly to zajímavé tři dny, které nám do sezony určitě po všech stránkách mohou pomoci," uzavřel forvard.