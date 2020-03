Kvalifikace na olympisjké hry se ruší, cesta do Tokia je nejasná

Zmatek a nejistotu působí světová pandemie koronaviru v kvalifikacích na olympijské hry do Tokia. Ruší se spousta posledních možností, jak zabojovat o hry pod pěti kruhy, a sportovní federace prodlužují termíny.

Mezinárodní olympijský výbor v úterý uvedl, že je naplněno 57 procent z 11 tisíc míst ve všech 33 sportovních odvětvích, která na hrách budou.

Otázkou je, jak se kvalifikace vyvinou dál a jakou šanci budou mít čeští reprezentanti. Mimo jiné jsou zrušeny dubnové evropské kvalifikace v jachtingu, stolním tenisu, šermu, judu a zápasu. Otazník visí nad evropskou dodatečnou kvalifikací v rychlostní kanoistice, která měla být 6. a 7. května v Račicích.

"Situace je velice složitá a variant je hodně. Nikdo neví, co a jak bude," řekl Nikolas Endal z České asociace stolního tenisu.

Stolní tenisté měli hrát o čtyři místa v kvalifikaci v Moskvě začátkem dubna, ale turnaj nebude. Možná se uskuteční v týdnu před závěrečnou světovou kvalifikací, která je v plánu v květnu v Dauhá. "Nebo se může využít světového žebříčku," řekl Endal. Tato varianta by měla do Tokia posunout Hanu Matelovou a Pavla Širučka.

Složitá situace

Atleti plní limity od loňska a doplňovat se bude na základě žebříčku zveřejněného 1. července. Problém mají zejména maratonci, kterým končí kvalifikační období 31. května a nyní nemají, kde limit zaběhnout.

"Nedokážu si představit, jakým způsobem to bude fungovat, s jakým řešením světová atletika přijde. Ve chvíli, kdy lidi nemají kde závodit, tak to nebude spravedlivé. Pokud člověk půl roku trénuje a má jednu ránu, jeden maraton jako Marcela Joglová, a nebude mít možnost vystartovat a někde ten výkon podat, je to ztráta času, úsilí a tak dále," řekl šéftrenér Jan Netscher.

Jachtaři měli mít poslední šanci zabojovat o Tokio v Janově v polovině dubna. O náhradním závodu jachtařská federace zatím nerozhodla. Spekuluje se o Medembliku začátkem června nebo německém Kielu koncem června.

"Pokud by se termín olympijských her nezměnil, pak není jasné, jak by poslední kvalifikovaní jachtaři dopravili své lodě z Evropy do Japonska. Cesta kontejneru, kterým se běžně lodě do zámoří posílají, trvá přibližně dva měsíce," uvedla Eva Skořepová z Českého svazu jachtingu.

Jediným dosud kvalifikovaným českým jachtařem je windsurfař Karel Lavický, který závodí ve třídě RS:X a připravuje se již na svou třetí olympiádu. Kontejner s doprovodným člunem a dalším vybavením pro Lavického je již naložen v Newcastlu a měl by v nejbližší době odplout, aby mohl absolvovat Světový pohár na Enošimě 14. až 21. června. V Japonsku chce pak před olympiádou trénovat.

Zrušené turnaje

Judo má zrušeny kvalifikační turnaje do konce dubna a ME v Praze je přeloženo z prvního květnového víkendu na 19. až 21. června. Mezinárodní federace prodloužila sbírání bodů do žebříčku o měsíc do konce června.

Šermířům se měl uzavřít žebříček pro olympiádu už 4. dubna, ale poslední turnaje se nekonaly. Evropská kvalifikace v Madridu 18. a 19. dubna byla též zrušena. Mezinárodní federace FIE zažádala MOV o posunutí termínů kvalifikací stejně jako moderní pětibojaři, z kterých se zatím kvalifikoval Martin Vlach díky bronzu z loňského mistrovství Evropy. Šermíři jsou dosud bez účastnického místa.

Nejasno je u tenistů, kteří se kvalifikují na základě žebříčků ATP a WTA, ale turnaje se ruší a přeloženo bylo Roland Garros, po kterém měla být uzávěrka. Turnaje se ruší i golfistům, ale Klára Spilková by se měla z žebříčku kvalifikovat.