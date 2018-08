Po bronzu propad. Kornfeil odstartuje v Rakousku z páté řady

Týden po první pole position v kariéře na Velké ceně České republiky obsadil Jakub Kornfeil 13. místo v kvalifikaci na další díl mistrovství světa silničních motocyklů v Rakousku. Šestý muž průběžného pořadí tak odstartuje v neděli ve Spielbergu v třídě Moto3 z páté řady.

Kornfeil, jenž si na Masarykově okruhu dojel v závodě pro třetí místo, měl dnes na osychající trati ke kvalifikačnímu úspěchu z domácí trati daleko. Na nejrychlejšího muže, svého týmového kolegu Marca Bezzecchiho z Itálie, ztratil český jezdec 1,877 sekundy.

"Dneska to bylo složité. Kvalifikace začínala za úplně mokrých podmínek, ale asfalt poměrně rychle osychal. Nebylo snadné se v tom zorientovat. Během posledního zajetí jsme měli v boxu diskuzi, na kterých gumách se vydat. Byl jsem to já, kdo to rozhodnutí zdržel, protože jsem si opravdu nebyl úplně jistý. Nakonec to bylo jasné, suché byly jediná cesta. Na kluky jsem pak přesunul trošku tlak, protože nachystat motorku není otázka vteřin. Díky jejich rychlé a perfektní práci na mě zbyla ještě dvě rychlá kola," popsal Kornfeil.

Heroický výkon podal Španěl Jorge Martín. Vítěz letošních pěti závodů, jenž si v pátečním tréninku v Brně zlomil ruku a zbytek Grand Prix vynechal, byl na druhém místě pouze o 78 tisícin pomalejší než Bezzecchi. První řadu zkompletoval další Španěl Albert Arenas.

V nejsilnější třídě MotoGP získal pole position lídr šampionátu Marc Márquez. Španěl na hondě předstihl v nejrychlejším kvalifikačním kole o pouhé dvě tisíciny sekundy Itala Andreu Doviziosa. Třetí byl Márquezův krajan Jorge Lorenzo s druhou tovární ducati.

Kvalifikace se nevydařila slavnému Italovi Valentinu Rossimu na yamaze, jenž nepostoupil do druhé části kvalifikace a obsadil až čtrnácté místo. Český závodník Karel Abraham byl klasifikován na poslední 23. pozici a bude startovat z osmé řady.