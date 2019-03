Musíme přidat, říká po porážce Vítkovic Roman

Zápas Ocelářům o něco více znepříjemnili, přesto to bylo pořád málo na výhru a hokejisté Vítkovic v Třinci prohráli i druhý čtvrtfinálový zápas play off extraligy. Svěřenci Jakuba Petra navíc poosmé v sezoně nedokázali vstřelit branku a po porážce 0:3 budou v domácích odvetách dohánět dvoubodové třinecké vedení v sérii.

"Prohráli jsme oba zápasy a výkony nebyly úplně optimální. Ale dneska to bylo mnohem lepší než ve středu, i když ne výsledkově. Herně ale určitě a vytvářeli jsme si šance, což včera moc nebylo. Když se budeme takhle postupně zlepšovat a využijeme výhodu našeho ledu, která v letošní sezoně byla hodně velká, tak se do Třince můžeme vrátit za stavu 2:2," řekl po utkání novinářům vítkovický útočník Ondřej Roman.

Vítkovice hned na úvod druhého utkání musely vstřebat těžký direkt. Už od desáté sekundy prohrávaly gólem Vladimíra Svačiny. "Bylo to nepříjemné, ale nemyslím si, že by nás to nějak zdrtilo. Pak jsme odehráli docela dobrý úsek a i ve druhé třetině měla naše pětka pár šancí. Byla škoda, že jsme nedali gól na 1:1, tam se to mohlo zlomit a oni by více znervózněli," uvedl Roman.

Ač bylo na vítkovické hře patrné zlepšení, vyložených gólových šancí znovu hosté moc neměli. "Je pravda, že do šancí nás moc nepouštěli. Hrají dobře defenzivně, mají výborné obránce, dobrý systém a je těžké se proti nim prosadit. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, prostě musíme najít nějaký recept," řekl Roman.

Zkušený třicetiletý centr spoléhá na kouzlo domácího prostředí. "Ani dneska už jsme nebyli tak vyjukaní. Trošku více jsme si dovolili a byli jsme i více přímočaří. Ale u nás je větší hřiště, více prostoru. Jejich obránci to nebudou mít tak lehké, to by nám mohlo hrát do karet," prohlásil Roman. "Tady nás buď napadali, nebo to stáhli do středního pásma a na tom malém hřišti je těžké to nějak prokombinovat."

Vítkovice v závěru už za stavu 0:3 vyvolaly ještě šarvátku u třinecké branky. Podle Romana to už byla součást třetího utkání. "Prohrávali jsme 0:3, tak jsme chtěli nechat nějaký vzkaz do dalšího zápasu. Oni mají kvalitní mužstvo a podle toho doma hrají. Stejně ale můžeme potvrdit tu naši sílu doma a já v to doufám," dodal Roman.