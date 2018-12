Čas Finů už byl. Tohle bude náš životní zápas, burcují se Češi

Po deseti letech se proti sobě postaví znovu v O2 areně v semifinále florbalového mistrovství světa. Česko a Finsko čeká vzájemný duel o postup mezi nejlepší dva celky šampionátu. Vítěz má jistotu medaile, poražený o ní bude muset ještě bojovat. V roce 2008 se radovali Seveřané z výhry 4:2. Z českého tábora ale zní, že jejich čas už byl a k jejich poražení musí nyní podat životní výkon.

V semifinále mistrovství světa je opět nejlepší čtyřka zemí podle světového žebříčku. Vyřazovací pavouk má i stejné dvojice jako před deseti lety. Češi jdou opět proti Finům v roli mírného outsidera, cítí však šanci, že by nyní favorita mohli zaskočit a podruhé v historii ho na šampionátu porazit. "Jsou to obhájci titulu a my se je pokusíme sesadit z trůnu. Měli bychom si uvědomit, že jejich věkový průměr je dost vysoký a pár hráčů je fyzicky z formy. Sice mají v týmu neskutečné hráče a legendy, ale jejich čas už byl," prohlásil po vítězném čtvrtfinále nad Dánskem Patrik Dóža.

Proti Finům ale odehráli Češi podle Matěje Jendrišáka v posledním dvouletém cyklu nejhorší zápasy vůbec. "Nedostávali jsme se do šancí a oni dobře bránili. Z tohoto pohledu je to pro nás složitý soupeř. Na druhou stranu mají tady starší výběr. Po většinu zápasů vždy hráli na balónku, tak si myslím, že jim tolik sil neubylo," upozornil kapitán českého týmu.

Aby český tým uspěl a finského soka porazil, bude muset podle Patrika Dóži odehrát životní zápas. Musíme dodržovat stanovenou taktiku. Jezdit v obraně. Diváci nás poženou a věřím, že hala spadne. Nesmíme se zbláznit, ale hrát jednoduchou hru," uvedl 25letý reprezentant.

Plnou halu očekává také 41letá na druhé straně Miko Kohonen. "Doufám v to. Semifinále bude hodně vyrovnaný zápas," konstatoval účastník jedenácti světových šampionátů, který byl i vítězství 4:2 svého týmu před deseti lety. "Tehdy jsme byli o trochu šťastnější. V tom zápase rozhodovaly maličkosti. Teď to ale bude nový zápas, nový příběh. Vždyť se bude hrát semifinále mistrovství světa. Čekám vyrovnaný zápas s malým počtem šancí," řekl Kohonen.

Domácí výběr bude mít na své straně nejen fanoušky, ale také trumf v podobě kouče Petriho Kettunena, který na českou lavičku přišel právě z té finské, jež přivedl ke dvěma stříbrům a jednomu zlatu. "Doufám, že tohle bude vedle podpory diváků naše druhá největší výhoda," přál si Jendrišák.

Češi porazili Finy naposledy před čtyřmi lety v rámci Euro Floorball Tour v České Lípě. Od té doby na jejich další skalp čekají. "Před každým zápasem si říkám, že někdy proti nim začít vyhrávat musíme. Věřím, že tohle bude ten zápas, kdy tam necháme všechno. A ty extra procenta, která získáme díky divákům, vydolujeme k tomu, abychom přes Finy postoupili," uzavřel Jendrišák