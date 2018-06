Fuksa s Dostálem pojedou obě finále, čtyřkajak končí

Kanoista Martin Fuksa zatím na mistrovství Evropy v Bělehradě potvrzuje suverenitu ze Světových pohárů. Na kilometru i na pětistovce ovládl své rozjížďky a získal jediná přímá postupová místa do finále. Obě finále pojede i kajakář Josef Dostál. Na pětistovce postoupil přímo z rozjížďky, na dvojnásobné distanci musel absolvovat ještě semifinále. Naopak nově složený čtyřkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, Jakub Zavřel a Radek Šlouf do finále olympijské pětistovky nepostoupil.

V rozjížďce na 1000 metrů obsadil dvojnásobný olympijský medailista Dostál třetí místo, přičemž stejně jako mezi kanoisty postupoval jen vítěz. Odpolední semifinále Dostál vyhrál a v sobotních bojích o medaile nebude chybět.

V sobotním finále na kilometru se představí i kajakářka Anna Kožíšková, které k tomu stačilo třetí místo v rozjížďce. Na poloviční distanci bude muset bojovat v semifinále, protože v rozjížďce byla šestá.

Zklamáním skončil šampionát pro čtyřkajak, do kterého v této sezoně místo Jana Štěrby usedl Zavřel. V rozjížďce na olympijské pětistovce obsadil pátou příčku s téměř sekundovou ztrátou na postupující trojici. Do finále nepronikl ani z odpoledního semifinále, v němž rovněž skončil pátý. Od třetích Rumunů, kteří se jako poslední dostali do finále, dělilo české reprezentanty 366 tisícin sekundy.

Z této posádky ještě dál bojují na šampionátu Špicar s Havlem, kteří na kilometru mají bronz z mistrovství světa. V rozjížďce deblkajaků byli osmí z devíti lodí a do semifinále se dostali až na čas.