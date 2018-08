Hvězdný basketbalista vyzval golfisty, v jejich hře zcela pohořel

Hvězdný americký basketbalista Stephen Curry obsadil poslední 154. místo na golfovém turnaji Ellie Mae Classic nižší série Web.com v kalifornském Haywardu, jehož se vedle amatérů účastní i profesionální hráči. Dvojnásobný nejlepší hráč NBA a kapitán mistrovského týmu Golden State Warriors neprošel do víkendových bojů o 13 úderů.



Třicetiletý Curry zahrál v součtu dvou kol 157 ran, o devět víc než loni. Za průběžně vedoucím Alexem Prughem zaostal o 33 úderů, par překročil o 17. Série Web.com Tour je o jednu kategorii pod elitní PGA Tour.

"Jednou se vám daří, jindy ne, aniž byste tušili, co děláte špatně. Je to stejné jako v basketu, když vám to nepadá do koše," řekl Curry. "Snažil jsem se soustředit na každou ránu a užít si to, aniž bych se stresoval výsledkem," dodal.