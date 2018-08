Kontinentální pohár ve Frenštátu ovládl skokan Hlava

Nedělní sedmý ročník skokanského Memoriálu Jiřího Rašky ve Frenštátu pod Radhoštěm se stal kořistí českého skokana na lyžích Lukáše Hlavy. Páteční a sobotní závody žen ovládla Japonka Sara Takanashiová.

Sedmým ročníkem Memoriálu Jiřího Rašky byly v neděly zakončeny závody letního kontinentálního poháru ve skocích na lyžích, jež byly součástí Beskydy tour mužů konajícího se na třech můstcích ve třech dnech. Po soutěži v Szczyrku a Wisle přišel v neděli na řadu Frenštát pod Radhoštěm.

Na domácí půdě zvítězil český reprezentant Lukáš Hlava, kterému se podařilo Memoriál Jiřího Rašky vyhrát už potřetí. Dva předchozí triumfy si připsal v letech 2012 a 2016. Celkové pořadí Beskydy Tour ovládl Rakušan Philipp Aschenwald. Lukáš Hlava obsadil stříbrnou pozici. "Vítězství v Memoriálu Jiřího Rašky pro mě moc znamená. Mám to tu rád a rád se sem zase vrátím. Věřím, že jsem třetím triumfem ztížil pozici mých následovníků," uvedl Lukáš Hlava bezprostředně po závěrečném slavnostním ceremoniálu.

Světový pohár žen

Skokanský můstek ve Frenštátu se ale do závodní atmosféry ponořil už v pátek a v sobotu, kdy na něm probíhaly hned dvě části letního seriálu světového poháru žen. A v obou případech si vítězství odvezla japonská skokanka na lyžích Sara Takanashiová. Ve startovním poli mohlo několik stovek diváků najít všechny olympijské medailistky z individuálního závodu z letošních her v Pchjongčchangu, v čele se zlatou Norkou Maren Lundbyovou.

Zanedlouho čtyřiadvacetileté rodačce z Gjøviku se však nedařilo podle jejích představ, v pátek brala těsně stříbro. Bronzová medailistka z olympiády v Koreji Sara Takanashiová Lundbyovou porazila o 1,7 bodu. Norce nebyl nic platný ani nejdelší soutěžní skok toho dne 101 metrů, ani to, že trojcifernou vzdálenost pokořila jako jediná ze startovního pole.

"Tady ve Frenštátu se mi líbí a určitě se sem vrátím i příští rok," uvedla Maren Lundbyová při interview po vyhlášení výsledků. "Ráda bych dnešní výsledek zopakovala i zítra," řekla páteční vítězka Sara Takanashiová.

To se jí v sobotu skutečně podařilo. Oproti pátku však Takanashiová zvítězila systémem start-cíl, neboť v obou kolech byla suverénní. V sobotu se však mezi ni a Lundbyovou na stříbrnou příčku vklínila ještě krajanka Takanashiové Yuki Itová. Tím dokonala jednoznačné ovládnutí závodu japonskými skokankami.

Ve Frenštátu pod Radhoštěm se představily i české závodnice. Zatímco v pátek kvalifikací prošly jen Marta Křepelková a Barbora Blažková, v sobotním závodu se k nim přidala ještě Štěpánka Ptáčková. V pátek se ovšem na rozdíl od soboty české barvy ve druhém kole neobjevily. V sobotu přišlo zlepšení Barbory Blažkové, která se vešla do elitní třicítky, skončila na osmadvacátém místě.

Potřebujeme rekonstrukci

Aby se nejen mezinárodní závody ve Frenštátu mohly konat i v dalších letech, potřebuje zdejší můstek nutně rekonstrukci. Takzvaný buben doskočiště tvoří dřevěné fošny, které už ale podléhají zkáze, byť to není při letmém pohledu viditelné, neboť vše zakrývá umělá hmota, která v letních měsících nahrazuje sněhovou podložku. Díky tomu se zde skokani na lyžích mohou připravovat celoročně.

"Dolů bude muset jít také nájezdová věž a na jejím místě je zapotřebí vybudovat novou," řekl TÝDNU Jakub Janda, který se v letošním roce stal šéfem úseku skoku při Českém svazu lyžařů a jako beskydský rodák má pochopitelně k frenštátskému areálu velice blízko. "Uvidíme, co se bude dít. Dnes (v neděli) závody navštívil předseda vlády Andrej Babiš a také můj kolega z poslaneckých lavic Milan Hnilička, který si v hnutí ANO vzal agendu sportu na starost. Premiér přislíbil, že stát rekonstrukci finančně podpoří," doplnil Janda, poslanec za Občanskou demokratickou stranu.

Skoky na lyžích mají ve Frenštátě pod Radhoštěm mnohaletou tradici. Můstek nese jméno prvního českého olympijského vítěze ze zimních her Jiřího Rašky, od jehož triumfu na středním můstku v Grenoblu letos uplynulo padesát let. "Nedovedu si představit, že by skoky na lyžích ve Frenštátě skončily," zamyslel se Jakub Janda, který na Rašku navázal vítězstvím v Turné čtyř můstků v sezoně 2005/2006.