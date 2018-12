Naše křivka jde směrem nahoru, pochvaluje si pozorovatel Dóža

Z české ligy do švýcarské odcházel jako rekordman kanadského bodování se 74 body (35+39) po základní části. Na mistrovství světa má však Patrik Dóža jiné úlohy. Góly přenechává svým křídlům a tak nečekaně pomáhá spíše s rozehrávkou. Proti Dánsku se ale i on premiérově trefil na mistrovství světa a podílel se gólem na výhře 8:1 ve čtvrtfinále. Soupeře si osobně okoukl v hale, což mu osobně pomohlo.

Byl jste poslední z vaší lajny, kdo jste ještě nedal gól. Až proti Dánům. Ulevil jste si po odmazané nule na střeleckém kontě?

O tom u mě nebylo. V lajně mám jinou roli. Za ty roky góly nepřestanu umět střílet poté, co je v předešlých zápasech nedám. Moje role je jiná. Trenér mi jasně řekl, že jsem ve druhé formaci od toho, abych zachraňoval to, co je potřeba. Takže jsem více při rozehrávce a snažím se hledat hráče z útoku. Tom (Ondrušek) a Deli (Adam Delong) se zatím skvěle trefují.

Jste tedy její režisérem?

Nevím, jestli přímo režisérem, ale moje role není o tom, že nemám mít patnáct střel za zápas. Spíš naopak střílet, když je potřeba. Jinak s obránci řídím rozehrávku a starám se o tempo v lajně.

Nicméně s oběma křídly jste si výborně sedl. Adam Delong z vaší práce už vytěžil osm vstřelených branek. Čím si to vysvětlujete?

On je výborný na brankovišti a Tom je zase neskutečný v hledání křižných přihrávek následně do prázdné brány. O něm vím, kde na hřišti je. Hráli jsme na Chodově spolu hrozně dlouho.

Dva zápasy proti papírově slabším týmům jste se trápili. Co jste si řekli před zápasem s Dány, aby se podobný scénář neopakoval?

Že budeme hrát s pokorou šedesát minut. Jít do každého souboje naplno, rychle kombinovat s balónkem, tlačit se do brány, hrát na sto procent, a pokud tak učiníme, tak šance, že nás Dáni při jejich kvalitě porazí, je malá. Jestli ty góly napadají v první nebo třetí třetině, už bude jedno.

Na zápas Dánů s Estonci v předkole jste se byl společně spoluhráči podívat přímo v O2 areně. Co vám ukázal do čtvrtfinálového souboje?

Přesně jsem věděl, jak hrají v obraně a že v jejich kapsách bude dostatek prostoru a je důležité na ně vyvíjet tlak, protože jakmile se člověk zastaví, tak oni stojí a nemusí se hýbat. To bylo určitě prospěné. Dánové bohudík pro nás nevyvinuli v obraně nic nečekaného. Ani jejich nasazení nebylo nepříjemné. Možná jsme tak rychle kombinovali, že se nestihli chytit. Spíš mi přišlo, že nás začali hrubě napadat ke konci zápasu, což do sportu nepatří.

Dáni hráli pět zápasů v pěti dnech. Spoléhali jste se, že by mohli postupem času odpadnout?

Tohle se přiznám, že jsem nevěděl. Trenéři jistě ano, a proto nám říkali ty pokyny, které nám dávali a tušili, že když budeme hrát s míčkem rychle, že fyzicky odpadnou.

Zítra máte volno, půjdete okouknout i dalšího soupeře?

Nevím, jestli se půjdu podívat do haly. Osobně zvolím volnější program a podívám se na zápas v televizi. Minule jsem se v O2 areně zasekl s Garym (obráncem Milanem Garčarem) asi na dvě hodiny. Fanoušci jsou skvělí, ale my se potřebujeme soustředit na zápasy a mít co nejlepší regeneraci, takže se podíváme na video a v lajnách si ho probereme detailně.

Oproti soupeři budete mít o den odpočinku navíc. Může tohle hrát nějakou roli?

Možná budou unavenější. Doufám, že Němci jako outsider proti Finům tak učiní. Budeme jim držet palce. Společně jsme si podali na turnaji už ruce a to oni nás dostali z bryndy (vítězstvím 5:4 nad Lotyšskem). Naší výhrou nad Švýcarskem jsme jim na oplátku přispěli k vyřazovacímu pavouku, který si přáli.

Co bude proti Finům platit?

To, co proti všem. Musíme dodržovat stanovenou taktiku. Jezdit v obraně. Diváci nás poženou a věřím, že hala spadne. Nesmíme se zbláznit, ale hrát jednoduchou hru. Finové jsou obhájci titulu a my se je pokusím sesadit z trůnu. Měli bychom si uvědomit, že jejich věkový průměr je dost vysoký a pár hráčů je fyzicky z formy. To je něco, co nám může nahrát. Sice mají v týmu neskutečné hráče a legendy, ale jejich čas už byl. S nimi musíme zahrát životní zápas, k tomu trochu štěstíčka. Diváci budou určitě na naší straně.

Cítíte, že jdou vaše výkony v turnaji nahoru?

To je důležité. Na mistrovství by to tak mělo být a ne naopak. Kdybychom Němcům dali 15:0, pak zametli Lotyše a následně udělali krok zpět se Švýcary, tak by bylo něco špatně. Naše křivka jde směrem nahoru. Máme den na odpočinek a přípravu. V semifinále pak jít o úroveň dál. Není to jednoduché udělat vždycky, ale teď musíme.