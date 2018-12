Ondrušek chce Kettunena u týmu. Finská cesta mu vyhovuje

Útočník Tom Ondrušek je přesvědčený, že by národní tým florbalistů měl i po čtvrtém místě na pražském mistrovství světa pokračovat v cestě, kterou nastolil finský trenér Petri Kettunen. Kanonýr Chodova v 34. minutě nedělního utkání o bronz se Švýcarskem vyrovnal na 2:2, ale to bylo naposledy, kdy fanoušci v zaplněné O2 areně slavili. Čeští florbalisté podlehli 2:4 a zůstali na domácím šampionátu bez vysněné medaile.

Kettunen, kouč finských mistrů světa z minulého šampionátu v roce 2016 v Rize, převzal český tým loni na konci března po Radimu Cepkovi. "Je to strašně o respektu k trenérovi, který jsme měli. Makali jsme, měli jsme fyzický fond, všechno fungovalo. Možná je to zatím ale krátké," řekl Ondrušek novinářům.

"Uvidíme, jakým směrem se florbal vydá, ale možná by to chtělo ještě další cyklus, abychom se s tím sžili. Je na Českém florbalu, jakou cestu si zvolí, mně se tahle líbila. V superlize nemáme jediného trenéra, který by mohl vést národní tým, jen kritiky. Šel bych stejnou cestou jako doteď," doplnil druhý nejproduktivnější český hráč na turnaji s osmi body za čtyři branky a stejný počet asistencí z šesti zápasů.

V duelu o bronz díky jeho gólu český tým smazal dvoubrankovou ztrátu, ale nakonec uspěli stejně jako v Rize v utkání o třetí místo Švýcaři. Češi po bronzu z roku 2014 v Göteborgu podruhé za sebou skončili za Švýcarskem čtvrtí. K duelu o bronz je odsoudila sobotní prohra s mistry světa Finy 2:7.

"Doufali jsme všichni v obrat. V obou zápasech jsme prohrávali, což nám vzalo síly. Nemohli jsme kontrolovat hru, jak jsme si přáli. Oba zápasy jsme honili na poslední chvíli. Na téhle úrovni to není o tom, že bychom ztráceli fyzicky jako dřív. Musíme vést zápas do vítězného konce, což neumíme," prohlásil šestadvacetiletý majitel bronzu z roku 2014.

Aktuálně nejlepší střelec superligy si vyčítal, že v klíčových zápasech o medaile nebyl jeho příspěvek výraznější. "Bude se mi těžko spát. Měl jsem dost gólových šancí, abych týmu pomohl ještě víc. Asi to z mé strany nebyl úplný propadák, ale je potřeba být kritický a říct si, že nikdo z nás nepodal takový výkon, který by stačil na medaili," prohlásil Ondrušek.

Zklamaní hráčů z výsledku bez medaile na domácím šampionátu, který překonával historické divácké rekordy, bylo obrovské. "Pocity jsou prázdné, nezvládli jsme víkend. Dali jsme za dva zápasy čtyři góly, což nestačí," podotkl Ondrušek.

Náladu si bude chtít v příštích dnech spravit s rodinou a třítýdenní dcerou Elen. "Strašně se těším, byli jsme spolu s týmem skoro měsíc. Na druhou stranu mě hrozně mrzí, že tahle parta lidí, která se semkla, nezískala medaili," zopakoval.

"Během dvouletého cyklu jsme to odjezdili a dostali se na fyzickou úroveň, s kterou jsme mohli tenhle víkend zvládnout. Možná je to ještě krátká doba, ale ta finská cesta je pro mě jediná možnost, jak český florbal posunout výš než jen na boj o třetí místo a doufat, že to nějak zvládneme," dodal Ondrušek.