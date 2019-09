Pomalejší start, pak se Italové rozjeli. Favorit zapsal výhru

Italští ragbisté potvrdili při vstupu do mistrovství světa v Japonsku roli favorita proti Namibii a po pomalejším začátku zvítězili 47:22. První pětku v zápase hraném v dešti položil africký výběr, ale jeho šance na premiérové vítězství při šesté účasti na MS postupně uhasly.

Italové už do poločasu výsledek otočili, přestávku orámovali třemi položenými pětkami a celkem do brankoviště soupeře pronikli šestkrát, což jim do tabulky přineslo bonusový bod. Zaznamenali také jednu trestnou pětkou, nejlepším hráčem byl s 11 body Tommaso Allan, který vedle jednoho položení proměnil také tři kopy po pětce.